Sci di fondo, i convocati dell’Italia per Davos. Pellegrino e De Fabiani le punte, presenti anche Graz e Hellweger

Il contingente italiano si fa più numeroso in vista dell’appuntamento sulla pista di Davos (Svizzera), sede della seconda tappa della Coppa del Mondo di sci di fondo. Dopo essersi presentato all’esordio di Ruka (Finlandia) con sette atleti (4 uomini e 3 donne), il Bel Paese potrà contare su sedici rappresentanti, sette donne e dieci uomini. In programma una sprint in skating sabato 12 e l’individuale a cronometro in skating domenica 13 dicembre.

Il direttore tecnico Marco Selle ha convocato tra le fila femminili: Greta Laurent, Lucia Scardoni, Elisa Brocard, Francesca Franchi, Cristina Pittin, Ilaria Debertolis e Anna Comarella. L’Italia ha infatti un pettorale in più grazie al successo ottenuto da Debertolis nella passata edizione dell’OPA Cup, valso un pass in CdM. Laurent prenderà il via soltanto alla sprint, mentre nella prova distance ci sarà Comarella. Presente anche Brocard, che si è qualificata grazie alle ottime prestazioni negli ultimi test svolti a Livigno.

Saranno dieci i rappresentanti tra gli uomini, come detto. Un gruppo guidato da Federico Pellegrino e da Francesco De Fabiani, arricchito anche da Maicol Rastelli, Giacomo Gabrielli, Davide Graz, Michael Hellweger, Giandomenico Salvadori, Simone Daprà e da Stefano Gardener. Pellegrino dovrebbe disputare entrambe le gare previste, vista la buona forma esibita nel primo round sulle nevi finlandesi, mentre Gabrielli e Hellweger saranno ai nastri di partenza soltanto della sprint, sostituiti poi nella distance da Salvadori, Daprà e Gardener, che si è qualificato grazie agli ottimi risultati nelle prove a Livigno. Graz che nella 15 km TL di Opa Cup di Ulrichen è giunto 11° mostrando una buona condizione.

L’ELENCO DEI CONVOCATI

UOMINI – Federico Pellegrino (sprint+distance), Francesco De Fabiani (sprint+distance), Davide Graz (sprint+distance), Giacomo Gabrielli (sprint), Maicol Rastelli (sprint), Michael Hellweger (sprint), Giandomenico Salvadori (distance), Stefano Gardener (distance), Simone Daprà (distance).

DONNE – Ilaria Debertolis (sprint+distance), Francesca Franchi (sprint+distance), Elisa Brocard (sprint+distance), Lucia Scardoni (sprint), Greta Laurent (sprint), Cristina Pittin (distance) e Anna Comarella (distance).

