Sci di fondo: Brennan-Caldwell, doppietta USA qualificazioni della sprint di Davos. Greta Laurent sesta, avanti Scardoni e Brocard

Si sono appena concluse le qualificazioni per la sprint a tecnica libera di Davos per quel che riguarda il settore femminile, in una situazione particolarmente strana a causa dell’assenza di Norvegia, Svezia e Finlandia. Ad approfittarne è l’americana Rosie Brennan, che firma una doppietta americana con il tempo di 2’40″03 davanti alla connazionale Sophie Caldwell, accreditata di un ritardo di 1″75.

Terzo posto per la slovena Anamarija Lampic, che chiude a 2″42, di poco davanti alla svizzera Nadine Faehndrich (+2″78) e all’altra americana Jessie Diggins (+2″90). A 3″06 la prima parte delle buone notizie per l’Italia, con Greta Laurent che conferma di potersi fare largo in questo lotto di partecipanti.

Completano la top ten la slovena Eva Urevc, a 3″67, la ceca Katerina Janatova, a 3″95, la svizzera Laurien Van der Graaff, a 4″18, e l’americana Julia Kern, a 5″60. Segnali non propriamente confortanti dal gruppo russo, con Natalia Nepryaeva che è tredicesima e seconda delle russe, a 6″42 da Brennan: la prima è Hristina Matsokina (+6″15).

Capitolo Italia: passa anche Lucia Scardoni, dodicesima a 6″22 da Brennan, così come Elisa Brocard, al 22° posto con un ritardo di 8″61. Fuori dalle 30 di poco sia Ilaria Debertolis che Francesca Franchi, rispettivamente al 32° e 33° posto con rispettivi distacchi di 12″38 e 12″4.

Foto: LaPresse