Sci alpino, startlist SuperG St. Moritz. Programma, orari, tv, pettorali di partenza

Si aprirà domani, sabato 5 dicembre, il fine settimana dedicato alla Coppa del Mondo di sci alpino: alle ore 11.30 si terrà il primo Super-G femminile della stagione, in programma a St. Moritz, in Svizzera, con nove azzurre in gara, ovvero Elena Curtoni, Federica Brignone, Marta Bassino, Francesca Marsaglia, Sofia Goggia, Laura Pirovano, Roberta Melesi, Verena Gasslitter e Nadia Delago.

Tutte le gare della Coppa del Mondo di sci alpino saranno trasmesse in diretta tv in chiaro su RaiSport+HD ed in abbonamento su Eurosport 1, mentre la diretta streaming sarà fruibile gratuitamente su RaiPlay ed in abbonamento su Eurosport Player, infine OA Sport vi offrirà la diretta live testuale di tutte le gare in programma.

PROGRAMMA COPPA DEL MONDO SCI ALPINO 5 DICEMBRE

Sabato 5 dicembre

Ore 11.30: Super-G femminile St. Moritz

Diretta tv su RaiSport+HD, Eurosport 1

Diretta streaming su RaiPlay, Eurosport Player

Diretta live testuale su OA Sport

STARTLIST SUPER-G FEMMINILE ST. MORITZ

1 197497 MIRADOLI Romane 1994 FRA Dynastar

2 516284 GISIN Michelle 1993 SUI Rossignol

3 297910 CURTONI Elena 1991 ITA Head

4 197383 GAUTHIER Tiffany 1993 FRA Rossignol

5 56177 VENIER Stephanie 1993 AUT Atomic

6 56125 PUCHNER Mirjam 1992 AUT Atomic

7 55970 SCHMIDHOFER Nicole 1989 AUT Fischer

8 516219 NUFER Priska 1992 SUI Dynastar

9 297601 BRIGNONE Federica 1990 ITA Rossignol

10 516185 HAEHLEN Joana 1992 SUI Atomic

break

11 299276 BASSINO Marta 1996 ITA Salomon

12 705423 VLHOVA Petra 1995 SVK Rossignol

13 516319 SUTER Corinne 1994 SUI Head

14 297702 MARSAGLIA Francesca 1990 ITA Salomon

15 516138 GUT-BEHRAMI Lara 1991 SUI Head

16 426257 LIE Kajsa Vickhoff 1998 NOR Head

17 298323 GOGGIA Sofia 1992 ITA Atomic

18 155763 LEDECKA Ester 1995 CZE Atomic

19 425929 MOWINCKEL Ragnhild 1992 NOR Head

20 516280 HOLDENER Wendy 1993 SUI Head

break

21 299624 PIROVANO Laura 1997 ITA Head

22 516248 FLURY Jasmine 1993 SUI Stoeckli

23 107613 GRENIER Valerie 1996 CAN Rossignol

24 196928 WORLEY Tessa 1989 FRA Rossignol

25 105269 GAGNON Marie-Michele 1989 CAN Head

26 206668 WEIDLE Kira 1996 GER Rossignol

27 538685 McKENNIS Alice 1989 USA Head

28 56087 SIEBENHOFER Ramona 1991 AUT Fischer

29 565360 STUHEC Ilka 1990 SLO Stoeckli

30 56268 HEIDER Michaela 1995 AUT Head

break

31 56417 FEST Nadine 1998 AUT Rossignol

32 516394 SUTER Jasmina 1995 SUI Stoeckli

33 299383 MELESI Roberta 1996 ITA Dynastar

34 56256 RAEDLER Ariane 1995 AUT Head

35 299402 GASSLITTER Verena 1996 ITA Head

36 6536213 CASHMAN Keely 1999 USA Rossignol

37 6535765 MANGAN Patricia 1997 USA Rossignol

38 56174 HAASER Ricarda 1993 AUT Atomic

39 6535791 WRIGHT Isabella 1997 USA

40 565320 FERK Marusa 1988 SLO Salomon

41 206793 DORIGO Fabiana 1998 GER Atomic

42 56241 SCHNEEBERGER Rosina 1994 AUT Head

43 197641 GAUCHE Laura 1995 FRA Head

44 516344 KOPP Rahel 1994 SUI Dynastar

45 197295 PIOT Jennifer 1992 FRA Fischer

46 415232 ROBINSON Alice 2001 NZL Voelkl

47 435334 GASIENICA-DANIEL Maryna 1994 POL Atomic

48 197860 ROUX Tifany 1997 FRA Dynastar

49 6535455 JOHNSON Breezy 1996 USA Atomic

50 485941 PLESHKOVA Julia 1997 RUS Head

51 6536392 HURT A.J. 2000 USA Head

52 506718 IVARSSON Lin 1996 SWE

53 299630 DELAGO Nadia 1997 ITA Atomic

54 107387 CRAWFORD Candace 1994 CAN Head

55 25210 MORENO Cande 2000 AND Head

56 315187 IGNJATOVIC Nevena 1990 SRB Head

57 56471 NIEDERWIESER Michelle 1999 AUT Head

58 516705 DURRER Delia 2002 SUI Head

59 465098 CAILL Ania Monica 1995 ROU Salomon

60 715171 MUZAFERIJA Elvedina 1999 BIH Atomic

61 206838 KAPFER Nadine 2000 GER

62 539536 WILES Jacqueline 1992 USA Rossignol

63 426100 HOLTMANN Mina Fuerst 1995 NOR Voelkl

Le azzurre verso il superG di St. Moritz

Foto: LaPresse