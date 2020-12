Sci alpino, le azzurre verso i superG di St. Moritz. Brignone: “Finalmente le gare veloci”; Goggia: “Sono una sciatrice diversa”

Sta per arrivare il fine settimana dedicato al SuperG femminile di Coppa del Mondo a St. Moritz, un doppio appuntamento che si preannuncia molto spettacolare e avvincente. La vera grande incognita sarà il meteo che potrebbe regalare brutte sorprese alle atlete. Le azzurre in gara saranno ben nove: Marta Bassino, Federica Brignone, Elena Curtoni, Sofia Goggia, Francesca Marsaglia, Roberta Melesi, Laura Pirovano, Nadia Delago, Verena Gasslitter.

Come al solito molto fiduciosa Federica Brignone che potrà mettere in mostra tutte le sue qualità dopo aver sofferto in slalom: “Finalmente iniziano le gare veloci, quest’anno arriviamo da un ottimo lavoro svolto fra estate e autunno a Cervinia, forse avrei voluto fare qualcosina in più negli ultimi giorni, ma le condizioni del tempo lo hanno impedito. Ho un po’ di chilometri con me, spero di scatenarli in pista. I miei obiettivi anche nella velocità rimangono gli stessi: essere competitiva, fare quello che sono capace di fare, adesso iniziamo e mie gare e ho tanta voglia di gareggiare. Vlhova sta sciando veramente forte, è difficile fermarla, ma ci sono tante altre avversarie. A St Moritz l’anno passato mi è sfuggita la vittoria per un solo centesimo in supergigante, quest’anno voglio ancora essere lì a giocarmi la vittoria“.

Sofia Goggia ha una gran voglia di tornare a competere ad alti livelli e nei supergiganti di St. Moritz potrebbe tornare protagonista: “Penso di avere lavorato bene a Cervinia, le sensazioni sono buone, cerchiamo di confermarle anche in gara. Abbiamo testato tanti set up, sono a buon punto, anche se il lavoro è sempre in progress e non finisce mai. Stiamo attraversando un periodo difficile, ogni stagione ha la sua storia, a St. Moritz l’anno passato ho ottenuto la mia ultima vittoria, poi sono accadute tante cose dentro e fuori dalle piste. Penso di arrivare al cancelletto diversa come donna e come sciatrice, migliorata sotto tanti aspetti“.

Marta Bassino andrà a caccia di conferme rispetto al grande lavoro fatto nelle discipline veloci: “Sono tanto migliorata nella velocità, mi sento più sicura e più completa. La pista di St. Moritz è sempre esposta al vento e la visibilità spesso non è delle migliori, ma le condizioni saranno le stesse per tutte, quindi dobbiamo esclusivamente concentrarci sulle nostre qualità. Ho tanta motivazione, qui negli ultimi due anni sono entrata nelle venti in supergigante, stavolta cercherò di scalare qualche altra posizione“.

Foto: Lapresse