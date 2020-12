Sci alpino, St. Moritz 2020: Federica Brignone punta decisa alla Coppa di superG

Neve permettendo, la stagione di Coppa del Mondo di sci alpino 2020-2021 entra davvero nel vivo, ovvero in quella fase in cui non si fermerà più, teoricamente, fino al prossimo 17 marzo 2020. Come quasi sempre di questi tempi, solitamente dopo la trasferta americana, è l’Engadina a ospitare le prime gare europee di dicembre. A St. Moritz, sede dei Mondiali 2017, spetta il compito di inaugurare le prove di velocità, in questi caso con due superG su un tracciato classico, ricco di dossi e porte “cieche”, notoriamente abbastanza veloce, ma tutto sommato completo.

Oltre a Sofia Goggia, di cui abbiamo già parlato, in casa Italia le attenzioni sono sicuramente rivolte a Federica Brignone, che lo scorso anno sfiorò la Coppa del Mondo di superG, non uscì mai dalle prime 7 in ogni gara disputata (e il 7° posto arrivò a inizio annata, a Lake Louise), mise in mostra probabilmente le sue capacità migliori proprio in questa disciplina, pur senza vincere la sfera di cristallo a causa di un’uscita a Bansko, quando viaggiava verso la vittoria, e dei secondi posti per un centesimo colti proprio a St. Moritz e La Thuile, in un caso dietro Sofia Goggia, nell’altro alle spalle di Nina Ortlieb. Brava e sfortunata, la ruota gira… In Svizzera, tenendo anche conto delle assenze di Shiffrin, Tippler e Ortlieb, ma tutto sommato anche con la loro presenza, Federica Brignone può a tutti gli effetti essere considerata come favorita numero uno in gara, nonostante la Coppa di specialità sia nelle mani di Corinne Suter, vincente a Garmisch nell’ultima stagione.

Loading...

Loading...

Lo stato di forma messo in mostra a Lech/Zuers, nel corso del parallelo non andato com’era possibile per Federica, regalano alla valdostana la palma di donna da battere in Engadina, su una pista che può esaltarne le caratteristiche, ma soprattutto grazie alla continuità trovata proprio nell’ultimo annata in velocità, e non solo in superG. Le gare sono a rischio per via delle previsioni negative (dovrebbero arrivare copiose nevicate proprio nel weekend), ma in caso di disputa Federica dovrà fare il possibile per assicurarsi anche un doppio successo, perché no, tra sabato e domenica, unico modo per colmare il gap in classifica generale su Vlhova, mettere un po’ di pressione alla Slovacca e dimostrare di poter competere ancora per la Coppa generale, anche e soprattutto grazie alle prove veloci, dove Petra cerca ancora il primo podio in carriera.

Le principali avversarie di Brignone saranno sicuramente in “famiglia”, Bassino e Goggia su tutte, e poi bisognerà prestare attenzione a Stuhec, alle austriache, che si presentano con un nuovo tecnico della velocità (Scheiber) e alle svizzere (Suter, Gut, Gisin su tutte), sempre performanti sulla pista di casa.

LA NOSTRA STORIA

OA Sport nacque l’11 novembre del 2011 come blog chiamato Olimpiazzurra, per poi diventare un sito web dal 23 giugno 2012. L’attuale denominazione è in uso dal 2015. Nell’arco degli anni la nostra filosofia non è mai mutata: tutti gli sport hanno la stessa dignità. Sul nostro portale le Olimpiadi non durano solo 15 giorni, ma 4 anni. OA Sport ha vinto il premio come miglior sito di Sport all’Overtime Festival di Macerata nel 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020.

CLICCA QUI PER TUTTE LE NEWS DI SCI ALPINO

Twitter: @gianmilan76

Mail: gianmario.bonzi@gmail.com

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Pentaphoto