Sci alpino: Shiffrin, velocità solo dal 2021. Gröbli è tornata sugli sci, come Hütter. Venier sarà a St. Moritz

Mikaela Shiffrin come sempre studia nei dettagli il calendario delle sue gare. Nonostante la preparazione deficitaria, anche questa stagione non fa eccezione, in tal senso. Le sue prossime gare possibili sono gli slalom giganti previsti a Courchevel, in Francia, il 12-13 dicembre 2020. Fino al 2021 non vedremo la fuoriclasse americana in velocità, sia perché Val d’Isere è un appuntamento da lei sempre saltato in discesa e superG, sia perché il focus attuale è centrato sul ritorno al top in gigante e slalom, e solo successivamente (forse), verranno inseriti anche gli allenamenti in velocità, che Mika non sostiene dallo scorso gennaio.

Ovvio, saltando le gare in velocità Shiffrin si preclude lo possibilità di lottare per la Coppa generale, da lei già vinta tre volte. Ma a NBC Sport qualche settimana fa avevo detto la seguente frase: “È un po’ meno nei miei pensieri di quanto non sia stata negli anni passati”.

Loading...

Loading...

Intanto, altre atlete sono prossime al rientro. L’austriaca Cornelia Hütter il 30 novembre scorso è tornata sula neve a nove mesi dal secondo infortunio al ginocchio destro, che aveva seguito l’operazione del marzo 2019 (al legamento crociato anteriore e al menisco, ma del ginocchio sinistro). La 28enne stiriana ha completato le prime curve a Obergurgl, in Tirolo, ma senza i pali. Per le gare servirà ancora un po’ di tempo: “Non vedo l’ora – ha detto ai media austriaci -. La riabilitazione è andata benissimo, mi sono preparata secondo i programmi stilati e ora è il momento di cominciare a forzare un po’ in allenamento e vedere come reagisce il ginocchio“. Hütter aveva già subito un infortunio grave nel gennaio 2017, questa volta al ginocchio destro, oltre a una lesione alla milza provocata da una caduta, nel 2018.

Sugli è tornata anche la svizzera Nathalie Gröbli, 24 anni, velocista, 8a nella combinata alpina di Altenmarkt-Zauchensee dello scorso 12 gennaio 2020, giusto poche settimane prima di rompersi una gamba in allenamento.

Infine, sabato e domenica, ammesso si gareggi perché le previsioni danno neve, Stephanie Venier, argento mondiale in discesa a St. Moritz 2017, sarà regolarmente in pista in superG proprio in Engadina, dopo la positività al Covid-19 rilevata ai primi di novembre. La tirolese ha avuto sintomi forti ed è stata costretta a letto per diversi giorni, saltando più di una settimana di allenamenti. Ma lunedì scorso ha avuto l’ok dai medici e quindi ha potuto rientrare tranquillamente all’interno del Wunderteam.

Foto: Lapresse