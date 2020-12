Sci alpino, Ralph Weber vince il superG di Zinal di Coppa Europa, ottimo Guglielmo Bosca secondo a 3 centesimi

Ralph Weber si è aggiudicato il supergigante di Zinal (Svizzera) valevole per la Coppa Europa di sci alpino 2020-2021. Il padrone di casa ha concluso con il tempo di 56.10 su una pista particolarmente breve, precedendo per appena 3 centesimi il nostro Guglielmo Bosca. Completa il podio un altro padrone di casa, Nils Mani, in 56.23 a 13 centesimi. Assieme a lui, a pari merito, un altro elvetico: Urs Kryenbuehl. Quinta posizione per l’ennesimo svizzero, Arnaud Boisset in 56.40 a 30 centesimi.

Sesta posizione per il norvegese Adrian Smiseth Sejersted a 37 centesimi, a pari merito con l’austriaco Maximilian Lahnsteiner. Ottavo un altro austriaco, Manuel Traninger a 38 centesimi, quindi è nono lo svizzero Alexis Monney a 55, davanti all’austriaco Stefan Babinsky.

Gli altri italiani: quindicesimo Giovanni Franzoni a 85 centesimi, diciottesimo Pietro Zazzi a 91, quindi è venticinquesimo Nicolò Molteni a 1.10 davanti a Florian Schieder a 1.18. Oltre il quarantesimo posto troviamo Federico Paini a 2.16, Davide Cazzaniga a 2.40. Non ha completato il supergigante Federico Simoni.

Foto: Lapresse