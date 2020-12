Sci alpino, le donne a Santa Caterina per preparare Courchevel, gli slalomisti a Pozza di Fassa

Mentre la giornata odierna è stata dominata dal secondo gigante di Santa Caterina Valfurva valevole per la Coppa del Mondo maschile, nella località della Valtellina entrano in scena anche le ragazze della squadra azzurra. In queste ore, infatti, agli ordini del tecnico Gianluca Rulfi, sono in arrivo anche le gigantiste della nostra nazionale. Saranno giornate di grande importanza per affinare automatismi e condizioni in una disciplina nella quale, come spesso capita, l’Italia sa sempre eccellere.

Le atlete saranno impegnate nella località in provincia di Sondrio fino a mercoledì 9 dicembre per prepararsi nel migliore dei modi in vista dei due giganti in programma nella località francese di Courchevel nel corso del prossimo weekend, il 12 e il 13 dicembre (in entrambi i casi la prima manche scatterà alle ore 9.30, mentre la seconda prenderà il via alle ore 12.30). Saranno presenti Federica Brignone, Sofia Goggia, Marta Bassino, Laura Pirovano, Elena Curtoni e Luisa Bertani. Lo staff tecnico azzurro, oltre che da Gianluca Rulfi, è composto anche da Gigi Devizzi, Marcello Tavola, Daniele Simoncelli, Paolo Deflorian, Marco Sberze, Mauro Sbardellotto e Thomas Tuti.

Loading...

Loading...

Passando al comparto maschile, il direttore sportivo Massimo Rinaldi ha convocato sette atleti per l’allenamento di Pozza di Fassa (Trento) che partirà domani martedì 8 fino a sabato 19 dicembre. Si tratta di Giuliano Razzoli, Tommaso Sala, Stefano Gross, Federico Liberatore, Manfred Moelgg, Simon Maurberger e Alex Vinatzer che torna sugli sci dopo l’operazione all’appendicite con l’allenatore responsabile Jacques Theolier e il tecnico Stefano Costazza.

CLICCA QUI PER TUTTE LE NEWS DI SCI ALPINO

alessandro.passanti@oasport.it

LA NOSTRA STORIA

OA Sport nacque l’11 novembre del 2011 come blog chiamato Olimpiazzurra, per poi diventare un sito web dal 23 giugno 2012. L’attuale denominazione è in uso dal 2015. Nell’arco degli anni la nostra filosofia non è mai mutata: tutti gli sport hanno la stessa dignità. Sul nostro portale le Olimpiadi non durano solo 15 giorni, ma 4 anni. OA Sport ha vinto il premio come miglior sito di Sport all’Overtime Festival di Macerata nel 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020.

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Lapresse