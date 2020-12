VIDEO Sci alpino, Coppa del Mondo Santa Caterina 2020: gli highlights del gigante vinto da Odermatt

Un dominio assoluto: Marco Odermatt si è andato a prendere il secondo gigante di Coppa del Mondo a Santa Caterina con due discese spettacolari. L’elvetico ha battuto lo statunitense Tommy Ford ed il croato Filip Zubcic. Andiamo a rivivere la gara odierna con le discese dei protagonisti e gli highlights.

VIDEO HIGHLIGHTS GIGANTE SANTA CATERINA 2020

Loading...

Loading...

Foto: Lapresse