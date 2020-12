L’Italia è stata grandissima protagonista in Val d’Isere, dove nel lungo weekend sono andate in scena tre prove valide per la Coppa del Mondo 2020-2021 di sci alpino femminile. Le azzurre hanno complessivamente conquistato ben tre podi: due per mano della strepitosa Sofia Goggia, capace di vincere la discesa libera del sabato dopo il secondo posto raccolto in quella del venerdì; uno grazie a una sontuosa Federica Brignone che, dopo essere malamente caduta nel primo evento e avere rinunciato al secondo, è riuscita a salire sul terzo gradino del podio nel superG che ha chiuso questo intenso fine settimana in Francia.

Risultati davvero da urlo per le nostre portacolori, le quali sono ampiamente in corsa per la conquista della Sfera di Cristallo, anche se al momento la slovacca Petra Vlhova ha preso un buon margine e avrà dalla sua gli slalom, specialità poco congeniale alle italiane. Non soltanto i podi di Goggia e Brignone, ma anche il bel quarto posto di Marta Bassino nel superG, risultato raggiunto dopo aver vinto i primi due giganti della stagione. Insomma il movimento in rosa è in grandissima salute grazie a tre autentiche fuoriclasse: la Campionessa Olimpica di discesa libera, la detentrice della Coppa del Mondo generale e una ragazza definitivamente entrata nella nuova dimensione che merita.

Risultati sportivi eccellenti che assicurano anche importanti premi in denaro, quelli assegnati dagli organizzatori in base a quanto si riesce a fare in pista. Quanti soldi hanno guadagnato le azzurre nel weekend in Val d’Isere? Sofia Goggia torna a casa con un assegno complessivo di 68.300 franchi svizzeri (circa 63.080 euro): 45.000 franchi per la vittoria, 20.000 per il secondo posto, 3.300 per il settimo posto in superG. Può ritenersi soddisfatta anche Federica Brignone con i 10.000 franchi (circa 9.236 euro) per il suo podio odierno, mentre Marta Bassino incassa 7.235 franchi (circa 6682 euro) derivanti dai 6.000 franchi del quarto posto in superG e dai 1.235 per la 16ma piazza nella prima discesa.

Nel Prize Money Ranking, ovvero la classifica dei premi stilata ufficialmente dalla FIS prendendo in considerazione tutti i risultati della stagione in corso, Marta Bassino è al secondo posto con 103.335 franchi svizzeri (circa 95.410 euro) all’inseguimento della slovacca Petra Vlhova (159.460 franchi). Sofia Goggia è invece quinta con 75.550 franchi (circa 69.775 euro), appena davanti a Federica Brignone con i suoi 59.300 franchi (circa 54.768 euro).

QUANTI SOLDI HANNO GUADAGNATO LE ITALIANE IN VAL D’ISERE:

SOFIA GOGGIA: 68.300 franchi svizzeri (circa 63.080 euro). In stagione: 75.550 franchi (circa 69.775 euro).

MARTA BASSINO: 7.235 franchi (circa 6682 euro). In stagione: 103.335 franchi svizzeri (circa 95.410 euro).

FEDERICA BRIGNONE: 10.000 franchi (circa 9.236 euro). In stagione: 59.300 franchi (circa 54.768 euro).

Foto: Lapresse