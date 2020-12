Sci alpino, programma Bormio e Semmering: orari discesa e gigante, tv, streaming

La Coppa del Mondo 2020-2021 di sci alpino torna a essere protagonista dopo la brevissima sosta di cui gli atleti hanno potuto beneficiare in concomitanza del Natale. Soltanto qualche giorno di stop per gli sciatori e le sciatrici, pronti a tornare subito in scena sull’amata neve. Si riparte dopo Santo Stefano con un doppio appuntamento a inizio settimana per entrambi i sessi, saranno anche le ultime gare di questo terribile anno solare perché poi si rientrerà soltanto dopo il Capodanno.

Gli uomini andranno in scena a Bormio con il tradizionale doppio appuntamento nella velocità: discesa libera prevista martedì 29 dicembre (ore 11.30), il giorno prima spazio al superG (sempre allo stesso orario). Le donne, invece, si sfideranno in due prove tecniche a Semmering: lunedì il gigante, martedì lo slalom (con la seconda manche in notturna). L’Italia può giocarsi delle carte molto importanti: Dominik Paris ha sempre amato la pista Stelvio e vuole tornare a ruggire proprio come fece lo scorso anno; Federica Brignone e Marta Bassino se la giocano per il successo nel gigante.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari, il palinsesto tv e streaming delle gare di sci alpino a Bormio e Semmering valide per la Coppa del Mondo 2020-2021. Tutte le competizioni saranno trasmesse in diretta tv su RaiSport ed Eurosport 1; in diretta streaming su Rai Play, Eurosport Player, Sky Go; in DIRETTA LIVE scritta su OA Sport. Ricordiamo che i canali di Eurosport sono visibili in streaming anche su DAZN.

CALENDARIO GARE SCI ALPINO A BORMIO E SEMMERING: PROGRAMMA E ORARI

LUNEDÌ 28 DICEMBRE

10.00 Gigante femminile a Semmering, prima manche

11.30 SuperG maschile a Bormio

13.00 Gigante femminile a Semmering, seconda manche

MARTEDÌ 29 DICEMBRE:

11.30 Discesa libera maschile a Bormio

15.15 Slalom femminile a Semmering, prima manche

18.30 Slalom femminile a Semmering, seconda manche

GARE SCI ALPINO A BORMIO E SEMMERING: COME VEDERLE IN DIRETTA TV E STREAMING

Diretta tv su RaiSport ed Eurosport 1.

Diretta streaming su Rai Play, Eurosport Player, Sky Go. I canali di Eurosport sono visibili in streaming anche su DAZN.

DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

Foto: Lapresse