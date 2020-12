Sci alpino: Petra Vlhova da battere, ma la lotta per la Coppa è aperta. Anche a tre italiane

La Coppa del Mondo femminile rifiata un attimo in attesa delle ultime gare dell’anno, a Semmering. Sempre con Petra Vlhova saldamente in testa alla classifica generale. Normale che resti lei la principale favorita, per svariate ragioni: intanto, il vantaggio accumulato sulle rivali, nemmeno poi così poco; il numero di prove tecniche a disposizione; l’ottima impressione data nel primo superG stagionale, a Val d’Isere, chiuso al 6° posto; uno staff numeroso che lavora per lei, 24 ore su 24.

Ciò detto, la lotta resta aperta. Perché gareggiare in discesa e superG toglie energie fisiche e nervose a tutte, e in questo senso la tappa austriaca, imminente, ci darà una prima indicazione su cosa voglia dire tornare a gigante e slalom dopo giorni e giorni dedicati alla velocità. Poi, c’è sempre la variabile Shiffrin: se tornerà o meno a gareggiare in velocità lo scopriremo fra poco, ma sicuramente potrà essere un “arbitro” della contesa per i punti che è in grado di togliere alle dirette concorrenti. Non va dimenticato un altro fattore: con il ritorno al top di Sofia Goggia, di Ilka Stuhec, con buoni segnali dati da Michelle Gisin e Lara Gut, con il recupero di molte americane infortunate nel recente passato, discesa e superG vantano adesso una concorrenza superiore rispetto solo alla scorsa annata. E’ probabile che Goggia e Suter vadano a giocarsi la Coppa di discesa in una sfida a due, ma in ogni caso per le “polivalenti” non sarà facile macinare punti anche lì, e in superG il numero delle atlete capaci di inserirsi al vertice aumenta.

L’Italia femminile può puntare a diverse coppe di specialità con tre atlete, Goggia-Bassino-Brignone, e sognare comunque la riconquista della generale. Difficile, ma non impossibile. Bassino sta macinando già più punti rispetto allo stesso periodo, un anno fa. Brignone è sulla stessa lunghezza d’onda, le manca ancora la vittoria, ma arriverà; Goggia sta crescendo in gigante, è al top in discesa e aspetta miglioramenti in superG. E’ chiaro che Marta&Federica dovranno comunque conquistare punti importanti anche in slalom per poter avere qualche chance di successo, l’obiettivo top10 è da perseguire il prima possibile; Sofia invece ha necessità di tornare sul podio in gigante per sognare in grande.

Niente è impossibile, anche perché resta l’incognita Shiffrin: se torna a fare velocità, sarà della partita anche lei per la generale. In caso contrario, ci ripetiamo, toglierà comunque punti “pesanti” alle concorrenti per la Coppa. La cui conquista, direttamente o no, passa anche dalla fuoriclasse del Colorado.

Foto: Pentaphoto