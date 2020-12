La prima parte di stagione di Mikaela Shiffrin si può riassumere in un modo molto semplice: Mikaela c’è, e questa, di per sé, è già la notizia più importante. Inutile fare finta di niente, dopo la morte del padre dello scorso febbraio, la fuoriclasse statunitense ha vissuto mesi davvero complicati (com’è normale che sia) nei quali ovviamente lo sci era finito rapidamente all’ultimo posto tra le “cose importanti”. La sua stagione scorsa si è quindi chiusa anzitempo, e attorno a quella che stiamo vivendo i punti interrogativi si moltiplicavano.

Voci, spesso incontrollate, davano la nativa di Vail ormai disinteressata a tornare in azione e altre varie ed eventuali. Invece Mikaela Shiffrin è tornata. Qualche acciacco fisico non le ha permesso di essere presente all’esordio di Soelden ma poi, passo dopo passo, si è rimessa in carreggiata. Una risalita, dal punto di vista fisico e mentale che è sfociata nella vittoria di Courchevel, in un gigante nel quale è successo un po’ di tutto. Le sue lacrime prima di salire sul podio hanno spiegato solamente in parte cosa deve avere vissuto la statunitense in questi mesi. Un cuore spezzato per la morte del padre che prova, piano piano, a ricomporsi.

Andando ad analizzare in soldoni quanto fatto dalla nativa del Colorado in questo primo scorcio di Coppa del Mondo di sci alpino 2020-2021 vediamo un secondo posto nel primo slalom di Levi, seguito da un quinto nella stessa gara nella giornata successiva. A Courchevel, quindi, quarto posto nel primo gigante e successo nel secondo. Un ruolino di marcia che spinge Mikaela Shiffrin al sesto posto complessivo nella graduatoria generale con 275 punti. Un bottino davvero eccellente per una atleta che ha disputato solamente quattro gare.

Davanti a tutte rimane Petra Vlhova con 465 punti, quindi 190 lunghezze di distacco, un margine di tutto rispetto ma non certo tranquillizzante. La fortuna della slovacca, tuttavia, è che l’americana vuole procedere nella sua stagione centellinando le apparizioni e non forzando. Il mirino, com’è ben chiaro, è puntato sui Mondiali di Cortina ed è quello il palcoscenico nel quale la fuoriclasse nata nel 1995 vorrà tornare davvero a ribadire a tutti che lei è la più forte di tutte. Mikaela Shiffrin farà di tutto per urlare al mondo intero che lei c’è, ed è tornata.

