Sci alpino, Mikaela Shiffrin: “Punto su gigante e slalom, per la velocità c’è tempo. Coppa generale? Non è affare per me, quest’anno. Gisin può farcela”

Mikaela Shiffrin è tornata a parlare con i media, ieri, in una conferenze call in streaming aperta a quasi 50 giornalisti di tutto il mondo. Mika è apparsa più serena rispetto alla stessa situazione pre-Levi, più rinfrancata, più presente a se stessa, senza quella risata a volte “isterica” e spesso inspiegabile che aveva accompagnato risposte a domande molto serie. In realtà è forse spiegabile. E’ evidente che i pensieri e la vita della 25enne del Colorado siano cambiati completamente dopo la tragica scomparsa di papà, ma ora gli obiettivi ci appaiono più chiari. Ecco le sue parole, condensate:

“Con soli 20 giorni di allenamento mi sono presentata al via di Levi, in slalom, e 20 giorni non sono abbastanza per iniziare la stagione. L’infortunio alla schiena patito a Soelden ha poi complicato i piani, motivo per cui ho deciso di dare priorità alle discipline tecniche, almeno in questo momento. Guardo il calendario, controllo il mio stato di forma e vedo cosa posso fare seguendo il mio attuale livello di competitività. In velocità non mi sono ancora allenata dopo il superG di Bansko, lo scorso 26 gennaio. Al momento, preferisco gareggiare dove posso essere competitiva, spero di tornare a fare velocità entro la fine della stagione (in realtà è probabile un rientro già a St. Anton, in Austria, a gennaio, su una pista molto tecnica, che potrebbe poi lanciarla verso un mondiale da assoluta protagonista a Cortina, NdC). La Coppa del Mondo generale? Non è cosa per me, quest’anno. Lavoro su ciò che mi può portare soddisfazioni, al momento. Michelle Gisin? Può vincere la classifica generale, assolutamente. E’ una ragazza sempre positiva, una gran lavoratrice, una delle poche con cui mi fermo a parlare durante la ricognizione, perché è sempre interessante. Sì, la mia vita è completamente cambiata. Non provo rabbia, solo un sentimento diverso da prima. Sicuramente più tristezza. E rimpianto. Ma mi sento sempre fortunata a essere qui, a fare quello che più mi piace, soprattutto in salute. Ogni giorno è quasi un ricominciare da capo. Courchevel? Non so cosa aspettarmi, davvero, anche se gli allenamenti a Reiteralm sono andati bene e con me c’era l’olandese Jelinkova, un’atleta molto forte, molto competitiva estremamente professionale. E’ stato un bel allenamento per entrambe. Al momento sto viaggiando con poche paia di sci rispetto al passato, 5 in slalom e 5 in gigante, quando solitamente ne avevo almeno una dozzina per disciplina. Ma in Austria ho potuto testare molto, tra gigante e slalom, cosa che non avevo fatto in precedenza“.

Foto: LaPresse