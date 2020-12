Tournée 4 Trampolini, programma prossima tappa Garmisch-Partenkirchen: orari, tv, date, streaming

Prosegue la Tournée dei Quattro Trampolini, e lo fa in quel di Garmisch-Partenkirchen, dove la tradizione va ben al di là della semplice gara dell’evento più conosciuto del salto con gli sci: la competizione di Capodanno, infatti, affonda le radici nel 1922.

Qui, nell’ultimo primo dell’anno che la storia ha finora conosciuto, il norvegese Marius Lindvik ha eguagliatoil record in termini di lunghezza di un singolo salto (143.5 metri) che, fino a quel momento, apparteneva soltanto a Simon Ammann. Entrambi sarannoin gara sul Grosse Olimpiaschanze, ma per lo svizzero i giorni di gloria sono ormai finiti e per il vincitore dell’ultima edizione della gara le cose non appaiono decisamente essere delle migliori in quest’annata. Pochissimi i bis nella storia: Bjorn Wirkola (Norvegia, tre vittorie di fila), Jochen Danneberg (Germania Est), Jens Weisslog (Germania Est-Germania, due volte), Matti Nykanen (Finlandia).

La Tournée dei Quattro Trampolini partirà giovedì 31 dicembre da Oberstdorf con le qualificazioni; la gara si terrà il giorno dopo. Sarà possibile seguire tutte le fasi in diretta tv sui canali di Eurosport e in diretta streaming su Eurosport Player e DAZN, ove i canali televisivi di Eurosport sono disponibili. OA Sport offrirà inoltre la DIRETTA LIVE della gara, per non perdersi davvero nulla.

TOURNÉE 4 TRAMPOLINI 2020-2021 GARMISCH-PARTENKIRCHEN: PROGRAMMA

GIOVEDÌ 31 DICEMBRE

Ore 14.00 Qualificazioni HS142 Garmisch-Partenkirchen

VENERDÌ 1 GENNAIO

Ore 14.00 Gara HS142 Garmisch-Partenkirchen

TOURNÉE 4 TRAMPOLINI 2020-2021 GARMISCH-PARTENKIRCHEN : TV E STREAMING

DIRETTA TV – Eurosport

DIRETTA STREAMING – Eurosport Player

DIRETTA LIVE SCRITTA – OA Sport

