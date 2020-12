Ad Heerenveen, nei Paesi Bassi, a gennaio si dovrebbero finalmente tornare a disputare le gare internazionali di speed skating: la bolla che verrà creata permetterà di ospitare nel giro di un mese, tra metà gennaio e metà febbraio, gli Europei, due tappe di Coppa del Mondo ed i Mondiali. L’Italia punterà certamente su Francesca Lollobrigida, che ha rilasciato una lunga intervista al sito dell’ISU.

Così l’azzurra: “La cosa buona è ovviamente che possiamo ancora fare ciò che amiamo. Siamo stati fortunati a pattinare qui fuori con una bella vista a Baselga di Piné. La scorsa settimana abbiamo avuto la neve, ma ora il meteo è migliorato. Per l’in-line skating la Colombia è ciò che Heerenveen è per lo speed skating, il posto dove stare. Volevo davvero pattinare lì i miei ultimi Campionati del Mondo in-line, ma sono stati posticipati a settembre del prossimo anno e questo interferisce con i miei preparativi per le gare di qualificazione per le Olimpiadi Invernali del 2022 a Pechino“.

Sulla situazione attuale nel Paese: “In Italia è stato nuovamente bloccato tutto. Sono anche nell’Esercito, quindi devo obbedire alle regole ancora più rigorosamente di chiunque altro e davvero non mi è stato permesso di andare da nessuna parte. La pista di Baselga è stata aperta solo a novembre, quindi è stato allora che siamo riusciti a tornare sul ghiaccio. Come atleti professionisti abbiamo permessi speciali per allenarci. Siamo in una specie di bolla. Ogni giorno veniamo controllati molto attentamente quando arriviamo in pista e dobbiamo sottoporci ad un Covid-test tre volte a settimana. Non è come vorremmo che fosse, ma comunque siamo fortunati“.

Sulla ripresa delle competizioni nei Paesi Bassi: “Non sappiamo come andrà a finire il tutto, né se ci sarà permesso viaggiare nei Paesi Bassi, ora che anche lì è tornato un lockdown più severo. Per gli atleti di alto livello è difficile prepararsi per le competizioni quando non si è nemmeno sicuri che si terranno. È lo stesso per tutti i pattinatori. Spero sicuramente di poter gareggiare ad Heerenveen a gennaio“.

Foto: LaPresse