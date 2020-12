Sci alpino, Marco Odermatt vince a Santa Caterina e balza in testa alla Coppa del Mondo! De Aliprandini sfiora il podio

Nove anni dopo la Svizzera torna a festeggiare una vittoria in un gigante maschile di Coppa del Mondo. Ad interrompere questo incredibile tabù (ultimo Carlo Janka nel 2011 a Kranjska Gora) è stato Marco Odermatt, che ha conquistato il successo nel secondo gigante di Santa Caterina Valfurva. Una prova sontuosa quella dell’elvetico, che ha realizzato il miglior tempo nella prima manche e poi ha gestito benissimo il vantaggio nella seconda. Con questo risultato Odermatt balza anche al comando della classifica generale di Coppa del Mondo insieme ad Alexis Pinturault e diventa il principale avversario del francese nella lotta alla sfera di cristallo.

In seconda posizione ha chiuso l’americano Tommy Ford, staccato di 73 centesimi dal vincitore. Sul podio ci sale anche il croato Filip Zubcic, vincitore sabato ed oggi capace di una spettacolare rimonta nella seconda manche. Sono diciotto le posizioni recuperate dal croato, che ha accusato un ritardo di 0.75 dallo scatenato Odermatt.

Loading...

Loading...

A ridosso dei primi tre chiudono lo svizzero Loic Meillard (+0.78) ed il francese Alexis Pinturault (+0.82), con quest’ultimo che per il terzo gigante consecutivo spreca nella seconda manche e perde il podio. Una top3 che ha sfiorato anche Luca De Aliprandini, sesto a 86 centesimi e bravo a rimontare dopo il quattordicesimo posto della prima manche. Sono enormi i rimpianti per il nativo di Cles, che si era trovato con nove decimi di vantaggio su Zubcic al secondo intermedio prima di commettere un errore che gli è costato un grande risultato.

A completare la Top-10 troviamo il norvegese Leif Kristian Nestvold-Haugen (+0.91), secondo dopo la prima manche, lo slovacco Adam Zampa (+1.01), il tedesco Alexander Schmid (+1.09) ed il canadese Erik Read (+1.13). Solamente dodicesimo ed ancora deludente Henrik Kristoffersen.

Primi punti in carriera in Coppa del Mondo per Stefano Baruffaldi, ventiquattresimo al traguardo e bravissimo a centrare la qualificazione nella prima manche con il pettorale 58. Ventisettesimo, invece, Riccardo Tonetti.

Foto: LaPresse