Sci Alpino, Luca De Aliprandini: “Sono soddisfatto della prima manche. Nella seconda proverò ad attaccare a tutta”

Si è appena conclusa la prima manche del gigante di Santa Caterina Valfurva di Coppa del Mondo di sci alpino. Dopo la cocente delusione di sabato l’azzurro Luca De Aliprandini è stato autore di una buona prima manche nella quale ha chiuso 14° a soli 95 centesimi dal leader, l’elvetico Marco Odermatt.

Ai microfoni di Rai Sport De Aliprandini ha espresso la sua soddisfazione per la prestazione nella prima manche: “Mi sono trovato bene. E’ un’altra gara rispetto a sabato. Bisogna essere sinceri sabato ho perso un po’ di fiducia e chi continua a criticare non ci fa bene. Sono partito bene anche se non essendo al 100% in fiducia ho fatto una buona manche, vediamo cosa succede nella seconda”.



Il gigantista azzurro sfrutterà le ore che mancano alla seconda manche per concentrarsi con l’obiettivo di portare a casa un buon risultato che possa ridare morale e fiducia a De Aliprandini: “Guardando la classifica sono sotto il secondo, in due punti ho un po’ frenato. Nella seconda proverò ad attaccare a tutta come ho fatto nella parte alta“.

Foto: Lapresse