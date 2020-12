Sci Alpino, Riccardo Tonetti: “Sono soddisfatto. Ho tanta voglia di fare bene nella seconda”

Si è appena conclusa la prima manche del gigante di Coppa del Mondo di sci alpino a Santa Caterina Valfurva. Riccardo Tonetti, sceso con il pettorale numero 36, è riuscito a qualificarsi per la seconda manche con il 27° tempo a 1”75 dal leader l’elvetico Marco Odermatt.

Ai microfoni di Ettore Giovannelli di Rai Sport ha manifestato tutta la sua gioia per il risultato ottenuto: “Ho tanta voglia di fare la seconda, di riprovarci e magari portarsi un po’ più avanti in classifica. Sono soddisfatto, per me è positiva la prova di oggi. Se dovessi fare anche una buona seconda manche porterei a casa ottime sensazioni da Santa Caterina“.

Loading...

Loading...

Per Riccardo Tonetti un ritorno alle gare decisamente positivo dopo la caduta dello scorso settembre che gli ha provocato una frattura alla mano e una distorsione alla caviglia: “Sono abbastanza soddisfatto anche se mi manca ancora un po’ di allenamento“. L’azzurro ha parlato anche del momento difficile della squadra di gigante: “Purtroppo non riusciamo ad esprimere in gara quello che facciamo in allenamento. Ce la mettiamo tutta in allenamento e dispiace non riuscire a raccogliere qualcosa in più“.

salvatore.serio@oasport.it

LA NOSTRA STORIA

OA Sport nacque l’11 novembre del 2011 come blog chiamato Olimpiazzurra, per poi diventare un sito web dal 23 giugno 2012. L’attuale denominazione è in uso dal 2015. Nell’arco degli anni la nostra filosofia non è mai mutata: tutti gli sport hanno la stessa dignità. Sul nostro portale le Olimpiadi non durano solo 15 giorni, ma 4 anni. OA Sport ha vinto il premio come miglior sito di Sport all’Overtime Festival di Macerata nel 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020.

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Lapresse