Sci alpino, Luca De Aliprandini più maturo di testa e tecnica più solida. E’ l’anno buono per il podio?

Luca De Aliprandini ha rappresentato negli ultimi anni l’unica base solida di una squadra di gigante troppo instabile e che ha faticato ad emergere dalle retrovie in cui è sprofondata. Il nativo di Cles ha chiuso la scorsa stagione a ridosso del primo gruppo di merito e si presenta quest’anno con ambizioni importanti e con la voglia di provare a stupire, non ponendosi limiti agli obiettivi di una stagione che può vederlo salire sul podio.

In una recente intervista proprio con noi di OA Sport, il gigantista azzurro ha parlato di quanto ha lavorato in questi mesi per arrivare al massimo della condizione per gli appuntamenti di dicembre e del prossimo anno. Come detto dallo stesso Luca fondamentale sarà trovare prima di tutto continuità, quella che è mancata spesso nelle scorse stagioni, anche all’interno della stessa gara con una manche decisamente migliore dell’altra.

Troppo volte De Aliprandini ha sprecato dopo una metà gara positiva o si è trovato a rimontare nella seconda manche dopo una prima negativa. La concorrenza non è spietata ed in gigante sono davvero tanti gli atleti che possono ambire ad uno dei tre primi posti. Ovviamente Pinturault e Kristoffersen sono i principali favoriti ad ogni gara, ma l’assenza di Marcel Hirscher ha lasciato sicuramente un vuoto che nessuno ha ancora saputo colmare, dando quasi la sensazione a tutti gli altri di poterci provare anche per la vittoria.

Il weekend di Santa Caterina Valfurva è già importante per capire i progressi fatti da De Aliprandini in queste ultime settimane dopo il decimo posto all’esordio a Soelden. L’esperienza è un fattore che non manca all’azzurro e la carriera del gigantista di Cles ha ancora la possibilità di svoltare. Inoltre i risultati positivi del leader potrebbe portare giovamento a tutta la squadra, che ha bisogno di un traino per risalire e ritrovare lo smalto dei tempi migliori. L’Italia si aggrappa a Luca De Aliprandini per uscire da questo buio che dura da troppo tempo.

Foto: LaPresse