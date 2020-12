Sci alpino, le pagelle di oggi: Mayer pennella e beffa Kriechmayr e Kryenbuehl, Paris risorge!

Come sempre la “Stelvio” non tradisce le attese. Emozioni e battaglia davvero a non finire nella discesa di Bormio disputata oggi, e valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino 2020-2021. La vittoria è andata all’austriaco Matthias Mayer, ma tutti i primi sono racchiusi davvero in una manciata di centesimi. Bene anche il nostro Dominik Paris, fuori dal podio per un soffio, ma di nuovo in fiducia a livello fisico. Andiamo, quindi, a consegnare le ultime pagelle del 2020 per il Circo Bianco.

LE PAGELLE DELLA DISCESA DI BORMIO

MATTHIAS MAYER 10: chiude il suo 2020 con una prova di livello assoluto. Vince sulla Stelvio domandola dal primo all’ultimo metro. Pennella nelle curve, vola nei tratti veloci e, soprattutto, gestisce al meglio gli ultimi 30 infiniti secondi di Bormio, dove le gambe bruciano dalla fatica.

VINCENT KRIECHMAYR 9.5: perdere una discesa per 4 centesimi, 1.11 metri, è come averla vinta. Perde il derby austriaco davvero per questione di dettagli infinitesimali. Ha anche il merito di recuperare qualcosa nel finale, ma Mayer lo beffa.

URS KRYENBUEHL 9: lo svizzero ormai è una certezza della velocità. Oggi sfiora l’impresa sulla Stelvio per appena 6 centesimi. Nel settore conclusivo è il migliore e recupera 27 dei 33 centesimi di distacco ma la vittoria sfugge davvero per un soffio.

DOMINIK PARIS 8.5: quarto per appena 13 centesimi, davvero incredibile! L’altoatesino, dopo un superG nel quale non aveva minimamente voluto rischiare, oggi rinasce dopo il lungo stop per infortunio. Sin dall’avvio è di nuovo lui, convinto e veloce. Nel tratto centrale lascia qualche centesimo di troppo, ma li va a recuperare nel finale con una rimonta rabbiosa. Fuori dal podio per 7 centesimi, manca la quinta vittoria di fila sulla Stelvio per 13, ma il bicchiere è mezzo pieno!

MAURO CAVIEZEL 8: lo svizzero non stupisce più. Si ferma in quinta posizione con 16 centesimi di distacco dalla vittoria, confermando il suo ottimo inizio di stagione. Quando arriva al traguardo sa di avere fatto molto bene, trovarsi quinto non può che essere una notevole sorpresa.

ALEKSANDER AAMODT KILDE 6.5: finisce sesto a 28 centesimi da Mayer, in una gara che lo vedeva come grande favorito. Riesce a tornare in vetta alla classifica generale, ma oggi il podio doveva essere alla sua portata.

CHRISTOF INNERHOFER 6.5: un undicesimo posto (a 63 centesimi) non è propriamente da festeggiare per un campione del suo livello, ma oggi finalmente abbiamo rivisto sprazzi di vero Innerhofer. Cede qualcosa di troppo nel finale, ma fino a tre quarti di gara è davvero da podio. Bentornato Christof!

MARCO ODERMATT 7: dodicesimo a 80 centesimi, con un finale in rimonta. Lo svizzero in questo periodo non finisce di stupire e rimpolpa la sua classifica generale.

MATTEO MARSAGLIA 6.5: chiude al quindicesimo posto a 1.20, ma lascia sul terreno quasi mezzo secondo solamente nell’ultimo settore. La fatica è costata a caro prezzo al nostro portacolori che, fino a quel momento, stava recuperando centesimi su centesimi persino a Mayer.

EMANUELE BUZZI 4.5: ancora un passo falso. Non va oltre la 34a posizione finale a 2.43. Troppo poco per un atleta che, ormai da troppo tempo, non sembra riuscire a ritrovarsi.

Foto: Lapresse