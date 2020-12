Sci alpino, le pagelle di oggi: Cochran-Siegle e Gisin storici. Italiani nelle retrovie, Vlhova e Shiffrin ko

Oggi si sono disputati lo slalom femminile di Semmering e il superG maschile di Bormio, prove valide per la Coppa del Mondo 2020-2021 di sci alpino. Di seguito le pagelle delle due gare.

PAGELLE SUPERG MASCHILE BORMIO:

RYAN COCHRAN-SIEGLE: 10. Lo statunitense è entrato in una nuova dimensione sulla pista Stelvio e conquista una spettacolare vittoria, impensabile fino a quattro giorni fa. Dopo aver primeggiato nelle prove cronometrate, il 28enne si conferma quando conta e domina la gara.

VINCENT KRIECHMAYR e ADRIAN SEJERSTED: 9. Oggi era impossibile battere Cochran-Siegle, l’austriaco e il norvegese tirano fuori una bella garra e conquistano un podio di lusso.

ALEKSANDER KILDE: 8. Voto alto perché conquista un buon quarto posto e si avvicina tantissimo ad Alexis Pinturault in classifica generale: il detentore della Sfera di Cristallo si è portato a -37 dal transalpino e i discorsi sono apertissimi.

MAURO CAVIEZEL: 7. Lo svizzero non può considerarsi soddisfatto del quinto posto, ma conserva il primato nella classifica di specialità ed è un motivo per andare in albergo col sorriso.

ALEXIS PINTURAULT: 6. Non male il dodicesimo posto, importante per restare in testa alla graduatoria generale. Il transalpino non lascia nulla per strada.

DOMINIK PARIS: 5. Il 18mo posto è troppo poco per l’altoatesino, capace di vincere ben sei volte sulla Stelvio (1 in superG, 5 in discesa). L’azzurro deve ancora ritrovare il giusto feeling, vedremo se domani saprà riscattarsi.

CHRISTOF INNERHOFER: 4. Bastano le sue parole: “Spero di andare meglio in discesa, altrimenti devo cambiare lavoro“. Fuori dalla zona punti, soltanto 31mo. Deludente per i suoi standard.

PAGELLE SLALOM FEMMINILE SEMMERING:

MICHELLE GISIN: 10. Conquista la sua prima vittoria in carriera, riuscendo a spezzare l’imperituro dominio della coppia Shiffrin-Vlhova tra i pali stretti. La svizzera si scatena nella seconda manche e mette in ginocchio la statunitense. Attenzione alla classifica generale, l’elvetica sembra essere la rivale più accreditata dalla slovacca.

KATHARINA LIENSBERGER: 9. Confeziona la manche perfetta sotto i riflettori e sogna anche il successo, ma si deve arrendere per undici centesimi al cospetto di Gisin. La 23enne si conferma un ottimo prospetto in slalom, tanto che è terza nella classifica di specialità.

MIKAELA SHIFFRIN e PETRA VLHOVA: 7,5. Si spezza un dominio che sembrava inscalfibile, o vinceva una o vinceva l’altra. Oggi sono terza e quarta. L’americana scivola indietro dopo essere stata in testa a metà gara, la slovacca rimonta quattro posizioni e resta comunque in testa alla classifica generale.

MARTA ROSSETTI: 7. La migliore azzurra: rimonta 15 posizioni nella seconda manche e chiude all’undicesimo posto, suo miglior risultato in carriera.

IRENE CURTONI: 4. Ella stessa è sconsolata al traguardo, il 24mo posto non può soddisfare una specialista del suo calibro.

FEDERICA BRIGNONE: 6. Sedicesimo posto per la detentrice della Sfera di Cristallo, la quale però è stata molto chiara: “Non scio come voglio in slalom“. Ha deciso di saltare la trasferta di Zagabria, speriamo di ritrovarla in forma a St. Anton.

