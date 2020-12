Tre gare e tre podi, compresa una vittoria. L’Italia femminile dello sci alpino esce dal fine settimana della velocità in Val d’Isere solo con indicazioni positive e con la convinzione che le azzurre potranno lottare fino alla fine per le Coppe di specialità e che ai prossimi Mondiali di Cortina ci sia la possibilità di conquistare anche più di una medaglia tra discesa e supergigante.

Ritorna la discesa libera e finalmente si rivede la vera Sofia Goggia. Un secondo posto venerdì e poi lo strabiliante successo di sabato per la bergamasca, che si lancia in un appassionante duello con Corinne Suter per la conquista della Coppa di discesa. Spaventa certamente la costanza e la regolarità della svizzera, che non sbaglia mai e che arriva sempre nelle posizioni di vertice. Goggia sembra avere qualcosa in più come potenziale e classe in discesa, ma dovrà essere brava a tenere un livello altissimo, perché Suter è un’avversaria davvero molto agguerrita.

Goggia super protagonista in discesa, ma che ha “fallito” poi l’appuntamento con il supergigante, complice la solita “goggiata” nella parte alta, che non le ha permesso di lottare per un piazzamento d’alta classifica. Il podio azzurro è arrivato comunque e la firma è stata di un’eccezionale Federica Brignone, più forte anche dei lividi e delle botte per la brutta caduta in discesa del venerdì. La Coppa di Super-G è un obiettivo di questa stagione per la valdostana, con la solita Suter che darà filo da torcere.

Brignone ed anche la stessa Goggia dovranno però guardarsi anche in casa propria, perché Marta Bassino conferma i notevoli progressi fatti in supergigante e chiude al quarto posto, sfiorando il podio. La piemontese ha faticato in discesa (pista anche poco adatta alle sue caratteristiche), mentre ha fatto molto bene ieri in Super-G, diventando una possibile outsider in ottica Sfera di cristallo.

Tre super campionesse per due Coppe di velocità, aspettando i Mondiali di Cortina per continuare a sognare con questa fantastica Valanga Rosa.

Foto LaPresse