Sci alpino, inizia la due giorni dedicata allo slalom, in Alta Badia torna la sfida Pinturault-Kristoffersen

Siamo giunti al 21 dicembre e la Coppa del Mondo di sci alpino 2020-2021 non ha ancora proposto in azione gli specialisti dei pali stretti. Bene, il calendario propone per questi giorni prenatalizi ben due slalom uno dietro l’altro, da vivere tutto d’un fiato e sempre sulle nevi italiane. Infatti, domani toccherà a Madonna di Campiglio e quest’oggi all’Alta Badia.

Si inizierà a fare sul serio alle ore 10.00 con la prima manche (la seconda prenderà il via alle ore 13.00) per quello che, come detto, sarà il primo slalom della stagione. L’attesa è elevata, per vedere di nuovo all’opera gli specialisti dei pali stretti. Dopo lo splendido gigante di ieri, quindi, la Gran Risa sarà di nuovo protagonista, e ci farà capire quale sciatore avrà approcciato nel migliore dei modi a questa disciplina.

I protagonisti, ad occhio e croce, saranno i consueti. In prima fila troviamo il leader della classifica generale, Alexis Pinturault, reduce dalla brillante vittoria di ieri, con il primo rivale che sarà Henrik Kristoffersen chiamato al riscatto dopo il mesto quindicesimo posto di ieri tra le porte larghe. Non mancheranno gli interpreti puri come Clement Noel, secondo a 2 soli punti un anno fa nella Coppa di specialità (vinta proprio da Kristoffersen), quindi gli svizzeri Daniel Yule e Ramon Zenhaeusern, senza dimenticare il norvegese Sebastian Foss Solevåg.

Sul fronte italiano vedremo all’opera Manfred Moelgg, Stefano Gross, Federico Liberatore, Alex Vinatzer, Simon Maurberger ed il debuttante Tobias Kastlunger, per provare a scuotere un settore nel quale non stiamo ottenendo risultati particolarmente scintillanti.

