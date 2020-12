Biathlon, World Team Challenge 2020: programma, orario, tv, streaming

Lo spettacolo sta per cominciare. Il 28 dicembre si svolgerà regolarmente il Biathlon World Team Challenge, competizione a coppie del biathlon che tanto spettacolo ci ha regalato in passato, dando modi ai biathleti di competere divertendosi. Si è giunti alla 19ma edizione, ma qualcosa di diverso ci sarà.

L’evento, infatti, non si terrà nella cornice tradizionale di Gelsenkirchen, ma a Ruhpolding, che riuscirà così a essere protagonista di un evento importante, che verrà trasmesso televisivamente in tutto il mondo, dopo la grande delusione di non poter ospitare la tappa della Coppa del Mondo. La pandemia globale ha portato a questa decisione, giustificata per questioni logistiche e di sicurezza in termini di salute. Pertanto, ritroveremo la Veltins-Arena protagonista nel 2021.

Come confermato dagli organizzatori non ci sarà il pubblico ad accompagnare gli atleti e al momento sono note 8 delle 10 coppie che comporranno il roster dei partecipanti. L’organizzazione gestita da Herbert Fritzenwenger è a lavoro per completare il quadro di chi sarà il via. In casa Italia a rispondere presente saranno Dorothea Wierer e Lukas Hofer, accoppiata vincente nel 2018 in questa prova così speciale, che si terrà in un format da single-mixed prima con partenza in linea e poi in modalità pursuit.

I PARTECIPANTI

GER Denise Hermann – Benedikt Doll

GER Franziska Preuss – Simon Schempp

ITA Dorothea Wierer – Lukas Hofer

CZE Marekta Davidova – Michal Krcmar

AUT Lisa Theresa Hauser – Julian Eberhard

RUS Evgeniya Pavlova – Matvey Eliseev

UK Vita Semerenko – Dmytro Pidrushnyi

SWE Elisabeth Hoegberg – Torstein Stenerson

L’elenco dei partecipanti sarà completato entro Natale.

PROGRAMMA WORLD TEAM CHALLENGE 2029 – BIATHLON

*18:15 Mass Start

*19:05 Inseguimento

*Orari da confermare

La diretta televisiva della competizione dovrebbe essere affidata ai canali di Eurosport, live streaming su Eurosport Player. Nei prossimi giorni sarà nota con esattezza la specificità del palinsesto. OA Sport vi fornirà tutti gli aggiornamenti del caso, seguendo la competizione con la classica DIRETTA LIVE testuale.

