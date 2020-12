Si è conclusa la tre-giorni dedicata alle prove tecniche sulle nevi italiane dell’Alta Badia e Madonna di Campiglio. Due slalom e un gigante che ci hanno fatto vedere molto, sotto ogni punto di vista, con successi brillanti, inserimenti a sorpresa e crolli inattesi. Andiamo a conoscere, quindi, chi si è comportato meglio, e chi peggio, in queste tre gare pre-natalizie.

I PROMOSSI

HENRIK KRISTOFFERSEN: dopo un periodo davvero complicato, un primo slalom dell’Alta Badia non certo trascendentale, e una prima manche di Madonna di Campiglio davvero negativa, il norvegese era pronto per finire dritto nei bocciati. Invece scende nella seconda manche come non succedeva da tempo e vince risalendo dalla dodicesima posizione. Bentornato Henrik, era ora!

ALEX VINATZER: splendido! Dopo tanti problemi fisici sfiora vittoria e podio nel primo slalom della Gran Risa, quindi chiude terzo a un centesimo dalla piazza d’onore sulla 3-Tre. Che l’altoatesino avesse a disposizione un talento superiore lo si sapeva, ora lo sta mettendo in mostra con costanza, e non è una cosa di poco conto.

MANUEL FELLER: a podio nel primo slalom dell’Alta Badia, quarto a un centesimo dal terzo posto ed a due dal secondo, a Madonna di Campiglio. L’austriaco sovente ha sprecato troppo in carriera, ora sembra davvero maturato.

ALEXIS PINTURAULT: vince il gigante della Gran Risa e si piazza bene in slalom (sesto). Forse da questo weekend passa però da superfavorito a favorito alla pari di Kilde per la Sfera di Cristallo.

MANFRED MOELGG E JEAN BAPTISTE GRANGE: non hanno vinto, nè centrato il podio, ma hanno messo in mostra prestazioni da vecchi leoni che tornano a ruggire. E fa sempre bene vederli in queste condizioni…

I BOCCIATI

GIGANTISTI ITALIANI: in Alta Badia compiono un disastro dietro l’altro. Luca De Aliprandini cade dopo due porte, gli altri non entrano nei 30. Un risultato, per giunta in casa, inaccettabile. Solamente Riccardo Tonetti riesce a centrare la seconda manche e lo fa a testa alta. Per tutti gli altri prosegue un calvario davvero infinito…

CLEMENT NOEL: fuori dopo la prima manche nello slalom sulla Gran Risa. Quinto sulla 3-Tre. Da un talento cristallino come il suo ci si aspettava ben altro da questo primo scorcio di stagione.

DANIEL YULE: settimo in Alta Badia, addirittura ventiduesimo sul Canalone Miramonti. Inizio davvero pessimo in slalom per lo svizzero che, oltre tutto, ha commesso errori davvero marchiani.

Foto: Lapresse