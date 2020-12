Doveva essere un lunedì 28 dicembre all’insegna dello sci alpino e invece non si è riusciti a gareggiare. Erano previsti due eventi validi per la Coppa del Mondo, ma il maltempo ha impedito il regolarmente svolgimento delle due competizioni sportive. Oggi c’è soltanto un vincitore ed è l’inverno, esploso in tutta la sua potenza proprio alla fine di questo terribile 2020. Il programma prevedeva il superG maschile a Bormio e il gigante femminile a Semmering, ma non c’è stato nulla da fare.

Gli appassionati si sono potuti gustare esclusivamente la prima manche in Austria, prima dello stop definitivo. Diamo uno sguardo dettagliato ai motivi: perché sono state cancellate le gare di Bormio e Semmering? Le tormente di neve e vento hanno impedito agli atleti di scendere in pista.

SUPERG MASCHILE A BORMIO. L’evento non si è potuto disputare regolarmente a causa della fitta nevicata che si è abbattuta sulla località valtellinese. Circa mezzo metro di manto bianco è caduto tra la notte e la mattinata. Inoltre c’era un po’ di nebbia sul tracciato a complicare ulteriormente la visibilità. Inutile l’encomiabile lavoro degli addetti alla pista, i quali si sono prodigati a lungo. Rivoluzionato il programma di gara: martedì 29 dicembre (ore 11.30) spazio al SuperG, discesa libera rinviata a mercoledì 30 dicembre (ore 11.30).

GIGANTE FEMMINILE A SEMMERING. In mattinata è andata regolarmente in scena la prima manche, dove la slovacca Petra Vlhova ha firmato il miglior tempo con 22 centesimi di vantaggio su Marta Bassino, 35 sulla svizzera Michelle Gisin e 59 sulla statunitense Mikaela Shiffrin, mentre Federica Brignone era ottava a 1.71. Poco prima dell’inizio della seconda manche, però, un fortissimo vento si è abbattuto sulla pista austriaca: folate violentissime, cartelloni e transenne volati via, addetti alla pista che facevano fatica a rimanere in piedi. Non c’erano le condizioni di sicurezza per scendere e l’evento è stato cancellato definitivamente. Domani è previsto uno slalom nella stessa località.

Foto: Lapresse