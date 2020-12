Sci alpino, Federica Brignone sarà al via nella discesa femminile di domani a Val d’Isere

Proseguirà domani, sabato 19 dicembre, il fine settimana dedicato alla Coppa del Mondo di sci alpino: alle ore 10.30 si terrà la seconda discesa femminile della stagione, in programma a Val d’Isere, in Francia, con otto azzurre in gara, ovvero Marta Bassino, Sofia Goggia, Laura Pirovano, Francesca Marsaglia, Federica Brignone, Elena Curtoni, Nadia Delago e Verena Gasslitter.

Sarà dunque al via, secondo quanto riferisce la FISI, anche Federica Brignone, caduta nella gara odierna (un’altra discesa libera). Dissipati i dubbi iniziali, dunque l’azzurra sarà al via col pettorale numero 15. Così Brignone dopo la caduta odierna, parlando al sito federale: “Sto abbastanza bene, c’è qualche botta qua e là ma andiamo avanti, oggi passerò molto tempo dal fisioterapista. Peccato, perché stavo facendo una discreta gara, finalmente stavo sciando decentemente in questa specialità, succede quando fai discesa libera“.

Foto: LaPresse