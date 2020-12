Sci alpino, Coppa Europa 2020-2021: lo svizzero Luetolf vince la combinata di Zinal. Sesto Giovanni Franzoni

Lo svizzero Joel Luetolf ha conquistato la vittoria nella combinata di Coppa Europa a Zinal. L’elvetico ha rimontato ventuno posizioni nella prova di slalom, dopo aver chiuso al ventiduesimo posto il superG. Secondo posto per il francese Florian Loriot, anche lui protagonista di una grande rimonta tra i pali stretti (19 posti recuperati), con un ritardo di 24 centesimi dalla vetta. Sul podio ci sale anche lo svizzero Luca Aerni, staccato di 58 centesimi dal connazionale.

Ai piedi del podio ha chiuso l’austriaco Christian Borgnaes (+0.69), che ha preceduto lo svizzero Justin Murisier (+0.74), che aveva vinto il superG della mattina. In sesta posizione si sono piazzati a pari merito l’austriaco Stefan Babinski e Giovanni Franzoni, entrambi staccati di 97 centesimi dal vincitore. Una bella prova quella del diciannovenne bresciano delle Fiamme Gialle, che ha recuperato dal quattordicesimo posto ottenuto in superG.

A punti è andato anche Nicolò Molteni, ventiduesimo al traguardo. Appena fuori dai trenta Florian Schieder, che aveva chiuso sesto il supergigante.

Ordine d’arrivo AC maschile Coppa Europa Zinal (SVi):

1. Joel Luetolf (Svi) 1’35″78

2. Florian Loriot (Fra) +0″24

3. Luca Aerni (Svi) +0″58

4. Christian Borgnaes (Aut) +0″69

5. Justin Murisier (Svi) +0″74

6. Stefan Babinsky (Aut) +0″97

6. Giovanni Franzoni (Ita) +0″97

8. Pirmin Hacker (Aut) +1″24

9. Maximilian Lahnsteiner (Aut) +1″26

10. Marco Pfiffner (Lie) +1″33

