Bob, i convocati dell’Italia per Coppa del Mondo e Coppa Europa ad Igls. Nove gli azzurri in gara

Diversi appuntamenti all’orizzonte per l’Italia del bob, che sarà impegnata ad Igls fino alla fine della prossima settimana tra Coppa del Mondo e Coppa Europa: per gli uomini Coppa del Mondo di bob a due sabato 12, domenica 13 e sabato 19, e Coppa Europa di bob a due domenica 13 e di bob a quattro lunedì 14 e martedì 15, mentre per le donne Coppa Europa martedì 15 e Coppa del Mondo sabato 19.

Il direttore tecnico Omar Sacco ha convocato per queste gare austriache nove azzurri, ovvero Patrick Baumgartner, Costantino Ughi, Eric Fantazzini, Lorenzo Bilotti, Mattia Variola, Alex Verginer, Giuia Chenet, Giada Andreutti e Anna Schenk. Assieme agli atleti italiani vi saranno i tecnici Manuel Machata, Simone Bertazzo e Giovanni Mulassano.

I CONVOCATI DELL’ITALIA PER LE GARE DI BOB DI IGLS

Patrick Baumgartner

Costantino Ughi

Eric Fantazzini

Lorenzo Bilotti

Mattia Variola

Alex Verginer

Giuia Chenet

Giada Andreutti

Anna Schenk

