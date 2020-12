Skeleton, i convocati dell’Italia per la Coppa del Mondo: quattro azzurri ad Igls

La prossima tappa di Coppa del Mondo di skeleton si svolgerà ad Igls, in Austria, e prevede due gare, entrambe di venerdì: si gareggerà l’11 ed il 18 dicembre ed a rappresentare l’Italia ci saranno quattro atleti. Il direttore tecnico Maurizio Oioli, infatti, ha convocato Manuel Schwaerzer, Mattia Gaspari, Valentina Margaglio ed Alessia Crippa. Non ci sarà Amedeo Bagnis, bloccato da problemi alla schiena.

Al lavoro anche l’Italia della Coppa Europa, impegnata in sei giorni di allenamento iniziati ieri e che si concluderanno sabato 12 sulla pista di Altenberg, in Germania: chiamati Marvin Moscara, Pietro Drovanti, Gabriele Marenchino, Francesco Pellicani, Alessandra Fumagalli ed Elena Scarpellini, che saranno seguiti dai tecnici Andrea Gallina e David Mair.

I CONVOCATI DELL’ITALIA PER LE GARE DI SKELETON DI IGLS

Manuel Schwaerzer

Mattia Gaspar

Valentina Margaglio

Alessia Crippa

Foto: LaPresse