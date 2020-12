Sci alpino, cancellato il SuperG di St. Moritz. Troppa neve in Svizzera, annullata anche la seconda gara

Il SuperG femminile di St. Moritz, in programma domani (domenica 6 dicembre, ore 11.30), è stato cancellato. La fittissima nevicata che si è abbattuta sulla località svizzera ha costretto la FIS ad annullare la disputa della gara, proprio come era già successo stamattina per il primo SuperG previsto in Engadina. Un intero weekend ha avuto il disco rosso a causa del maltempo, troppi i centimetri di manto bianco caduti negli ultimi giorni per riuscire a garantire un regolare svolgimento delle due prove. Si trattava dei primi due eventi per il settore velocità in questa stagione, ma purtroppo le ragazze non sono riuscite a essere protagoniste.

L’Istituto di Ricerca delle Nevi e delle Valanghe di Davis ha deciso di chiudere le ski area dell’Alta Engadina, zona che comprende appunto St. Moritz. L’alto pericolo di valaghe, dovuto alle intense nevicate di queste ore, ha portato a questa decisione. Il SuperG odierno era stato cancellato a causa del forte vento e della fitta nevicata, sebbene gli addetti ai lavori si erano prodigati tutta la notte per ripulire il tracciato.

La FIS dovrà iniziare a vagliare le varie ipotesi sul recupero di queste due gare in un calendario già decisamente sbilanciato in favore delle prove tecniche (gigante e slalom). Le previsioni meteo a St. Moritz erano chiare già da diversi giorni, eppure si è deciso di andare ugualmente nella località elvetica e sostanzialmente di restare in albergo a guardare la neve scendere. Immagine indubbiamente romantica, in pieno clima natalizio, ma che non è certo delle migliori per delle atlete che non vedono l’ora di scatenarsi in pista. Si poteva cercare una soluzione alternativa.

A questo punto, salvo recuperi immediati, il Circo Bianco femminile dà appuntamento agli appassionati a settimana prossima con i due giganti di Courchevel (Francia), in programma nel weekend del 12-13 dicembre. Le prossime prove veloci al momento in calendario sono quelle previste in Val d’Isere (Francia) prima di Natale: due discese libere e un SuperG tra il 18 e il 20 dicembre. Dopo le prime quattro gare stagionali, la slovacca Petra Vlhova è già in fuga in classifica generale con i suoi 360 punti. Il vantaggio sulle immediate inseguitrici è rilevante: la svizzera Michelle Gisin è ferma a 175, la nostra Marta Bassino è a quota 158, Federica Brignone è a 123 (è la detentrice della Sfera di Cristallo).

Foto: Lapresse