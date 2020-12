Sci alpino: Austria senza Tamara Tippler per St. Moritz. Anche Rädler è stata positiva. Ok il resto del team

Nel prossimo weekend di Coppa del Mondo di sci alpino femminile sono previsti due superG, le prime gare veloci della stagione 2020-2021. Arrivano le prime defezioni dovute ai test positivi al Covid-19.

Singolare la posizione dell’austriaca Tamara Tippler, 29enne stiriana, 5 podi senza vittorie in Coppa del Mondo, risultata positiva fin dai primi giorni di novembre e ancora con diversi sintomi, tra cui vertigini: non si allena da 4 settimane, salterà St. Moritz, ma resta comunque fiduciosa. L’appuntamento per lei con la Coppa del Mondo è rinviato alle gare veloci della Val d’Isere, in programma il 19-20 dicembre in Francia, sempre che vengano confermate. Tippler dovrebbe tornare sugli sci la prossima settimana.

Loading...

Loading...

A quanto risulta anche Ariana Rädler, 25enne con un 12° posto come miglior risultato nel circuito maggiore, è stata positiva, ma ora è già rientrata sugli sci per preparare le prossime gare. La stessa Tippler non ha invece accennato a positività legate a Stephanie Venier. Attendiamo comunicati ufficiali dall’Austria.

A breve sapremo.

LA NOSTRA STORIA

OA Sport nacque l’11 novembre del 2011 come blog chiamato Olimpiazzurra, per poi diventare un sito web dal 23 giugno 2012. L’attuale denominazione è in uso dal 2015. Nell’arco degli anni la nostra filosofia non è mai mutata: tutti gli sport hanno la stessa dignità. Sul nostro portale le Olimpiadi non durano solo 15 giorni, ma 4 anni. OA Sport ha vinto il premio come miglior sito di Sport all’Overtime Festival di Macerata nel 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020.

CLICCA QUI PER TUTTE LE NEWS DI SCI ALPINO

Twitter: @gianmilan76

Mail: gianmario.bonzi@gmail.com

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: LaPresse