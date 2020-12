Scandicci-Developres Resovia oggi: orario, tv, programma, streaming Champions League volley femminile

Scandicci giocherà oggi la terza partita del round robin di Champions League di volley femminile. Le toscane affronteranno alle 20.30 affronteranno le polacche del Developres Resovia. Attualmente la squadra di Massimo Barbolini è in vetta alla classifica con 5 punti mentre la compagine che affronteranno nel match odierno è ultima ferma a quota 1 dopo aver perso al tie-break nella sfida di ieri contro Busto Arsizio.

Barbolini si affiderà a una Ofelia Malinov in grande spolvero, in particolare nella gara di ieri la palleggiatrice ha messo in mostra tutte le sue capacità sia in assistenza alle compagne che in fase offensiva, oltre che sulle attaccanti Magdalena Stysiak, Elena Pietrini e Megan Courtney, senza dimenticare una formidabile Lucia Bosetti.

Loading...

Loading...

Il Developres Resovia è senza ombra di dubbio una squadra di buonissimo livello come dimostra il match di ieri perso solo al tie-break contro Busto Arsizio. L’allenatore Stephane Antiga si affiderà alle sue migliori giocatrici: Gabriela Polanska, Kiera Van Ryk, Zuzanna Efimienko e Jelena Blagojevic.

Di seguito la data, il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio di Scandicci-Developres Resovia, match valido per la fase a gironi della Champions League 2020-2021 di volley femminile. La partita sarà trasmessa in diretta streaming sul canale YouTube della CEV e in DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

SCANDICCI-DEVELOPRES RESOVIA: PROGRAMMA E ORARIO D’INIZIO

GIOVEDì 3 DICEMBRE:

17.30 Savino Del Bene Scandicci vs Developres Resovia

SCANDICCI- DEVELOPRES RESOVIA : COME VEDERE LA PARTITA IN DIRETTA TV E STREAMING

Diretta streaming sul canale YouTube della CEV e Eurovelley Tv.

DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

salvatore.serio@oasport.it

LA NOSTRA STORIA

OA Sport nacque l’11 novembre del 2011 come blog chiamato Olimpiazzurra, per poi diventare un sito web dal 23 giugno 2012. L’attuale denominazione è in uso dal 2015. Nell’arco degli anni la nostra filosofia non è mai mutata: tutti gli sport hanno la stessa dignità. Sul nostro portale le Olimpiadi non durano solo 15 giorni, ma 4 anni. OA Sport ha vinto il premio come miglior sito di Sport all’Overtime Festival di Macerata nel 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020.

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: CEV