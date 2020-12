Scandicci-Busto Arsizio oggi: orario, tv, programma, streaming Champions League volley femminile

Oggi martedì 1° dicembre (ore 17.30) si gioca Scandicci-Busto Arsizio, match valido per la fase a gironi della Champions League 2020-2021 di volley femminile. Al PalaRiadoli di Scandicci andrà in scena la prima partita del primo round robin, previsto interamente in terra toscana. Il derby italiano è fondamentale per il cammino di entrambe le due formazioni nella Pool A completata dallo Schwerin e dal Develepres Resovia, perché soltanto la prima classificata del girone al termine dei due round robin si qualificherà ai quarti di finale (la seconda classificata deve sperare di essere tra le migliori piazzate dei cinque gruppi).

Si preannuncia grande spettacolo, anche se Scandicci parte con tutti i favori del pronostico. Le ragazze di coach Massimo Barbolini sono reduci da tre vittorie consecutive in Serie A1 e occupano il quarto posto in classifica, ad appena una lunghezza di distacco da Novara e Monza. Le lombarde, invece, stanno faticando troppo: terzultimo posto in campionato con appena tre successi all’attivo, l’ultimo maturato sabato sera al tie-break contro Cuneo. Le padrone di casa si faranno trascinare dalla regista Ofelia Malinov e dalle attaccanti Magdalena Stysiak, Elena Pietrini, Megan Courtney, Lucia Bosetti. Le Farfalle sperano nel buon apporto delle attaccanti Camilla Mingardi, Alessia Gennari e Alexa Gray.

Di seguito la data, il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio di Scandicci-Busto Arsizio, match valido per la fase a gironi della Champions League 2020-2021 di volley femminile. La partita sarà trasmessa in diretta tv su RaiSport, in diretta streaming su Rai Play e sul canale YouTube della CEV, in DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

SCANDICCI-BUSTO ARSIZIO, CHAMPIONS LEAGUE: PROGRAMMA E ORARIO D’INIZIO

MARTEDÌ 1° DICEMBRE:

17.30 Savino Del Bene Scandicci vs Unet E-Work Busto Arsizio

SCANDICCI-BUSTO ARSIZIO, CHAMPIONS LEAGUE: COME VEDERLA IN DIRETTA TV E STREAMING

Diretta tv su RaiSport.

Diretta streaming su Rai Play e sul canale YouTube della CEV.

DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

