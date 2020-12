Salto con gli sci, Coppa del Mondo Nizhny-Tagil 2020: si vola in Russia su un trampolino complicatissimo

La terza tappa della Coppa del Mondo maschile di salto con gli sci si svolgerà a Nizhny Tagil, in Russia. Si tratta di una località che, seppur sia entrata solo di recente nel calendario del massimo circuito, vanta grande tradizione.

Questa città di circa 350.000 abitanti situata nell’Oblast’ di Sverdlovsk, dunque collocata proprio al confine geografico tra Europa e Asia, è un importante centro di allenamento per il salto e la combinata nordica sin dai tempi dell’Unione Sovietica. Infatti già nel 1970 venne eretto un complesso di cinque trampolini.

Nel 2009, allo scopo di preparare al meglio i venturi Giochi Olimpici di Sochi, si decise di rimodernare svariati impianti presenti in Russia. Anche Nizhny Tagil venne interessata dal progetto e un sostanzioso finanziamento da 50 milioni di euro permise di rinnovare le strutture presenti sulla collina Dolgaja, rendendole all’avanguardia e funzionali all’organizzazione di competizioni di respiro internazionale.

Lo stadio del salto, denominato Aist (ovvero “Cicogna”), sinora ha visto andare in scena dieci gare valevoli per la Coppa del Mondo, nelle quali si sono imposti nove atleti diversi. D’altronde il trampolino è di difficile lettura, in particolare a causa della zona d’atterraggio dalla gobba molto pronunciata, che genera turbolenze complesse da gestire in fase di volo.

L’unico saltatore capace di bissare un proprio successo risponde al nome di Severin Freund, peraltro capace di vincere in due differenti inverni (2014, 2015). Le altre affermazioni sono state conquistate da Anders Fannemel (2014), Peter Prevc (2015), Richard Freitag (2017), Andreas Wellinger (2017), Johann Andre Forfang (2018), Ryoyu Kobayashi (2018), Yukiya Sato (2019) e Stefan Kraft (2019).

Se si guarda ai podi, si contano sedici uomini tuttora in azione ad aver raccolto almeno un piazzamento nella top-three. È il norvegese Forfang a capitanare questa graduatoria, essendo il solo ad aver raggiunto quota 4.

4 – FORFANG Johann Andre [NOR] (1-1-2)

3 – FREUND Severin [GER] (2-0-1)

3 – KRAFT Stefan [AUT] (1-0-2)

3 – KOBAYASHI Ryoyu [JPN] (1-0-2)

2 – FANNEMEL Anders [NOR] (1-1-0)

2 – PREVC Peter [SLO] (1-1-0)

2 – FREITAG Richard [GER] (1-1-0)

2 – ZYLA Piotr [POL] (0-1-1)

1 – SATO Yukiya [JPN] (1-0-0)

1 – WELLINGER Andreas [GER] (1-0-0)

1 – SCHLIERENZAUER Gregor [AUT] (0-1-0)

1 – HAYBÖCK Michael [AUT] (0-1-0)

1 – TANDE Daniel-Andre [NOR] (0-1-0)

1 – GEIGER Karl [GER] (0-1-0)

1 – PEIER Killian [SUI] (0-1-0)

1 – ASCHENWALD Philipp [AUT] (0-0-1)

Volgendo invece lo sguardo ai vari movimenti nazionali, si nota come siano Germania e Norvegia a farla da padrona. La squadra tedesca è quella che ha vinto più gare in assoluto, mentre il team scandinavo è quello che vanta più podi.

8 (2-3-3) – NORVEGIA

7 (4-2-1) – GERMANIA

6 (1-2-3) – AUSTRIA

4 (2-0-2) – GIAPPONE

2 (1-1-0) – SLOVENIA

2 (0-1-1) – POLONIA

1 (0-1-0) – SVIZZERA

Capitolo Italia. Tra gli atleti in attività esiste il precedente di un piazzamento in zona punti firmato da Alex Insam, 27° nella gara disputata il 2 dicembre 2018.

PALINSESTO TELEVISIVO (ORARI ITALIANI)

Venerdì 4, ore 15.30 – Qualificazione Gara I (Diretta Eurosport ore 15.25)

Sabato 5, ore 16.30 – Gara I (Diretta Eurosport)

Domenica 6, ore 16.00 – Gara II (Diretta Eurosport)

Foto: La Presse