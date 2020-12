Rugby, Mondiali 2023: sorteggi, le possibili avversarie dell’Italia

Lunedì prossimo, il 14 dicembre, a Parigi andranno in scena i sorteggi per la Rugby World Cup 2023 che si disputerà, appunto, in Francia. Cinque fasce di merito per formare i quattro gironi della Coppa del Mondo e 12 squadre già certe di partecipare. E per l’Italia il rischio, concreto, di un ennesimo girone impossibile.

Le fasce, infatti, sono state decise in base al ranking mondiale al 1 gennaio 2020 e l’Italia, ai tempi, era al dodicesimo posto nella classifica globale e, dunque, ecco che gli azzurri sono inseriti in fascia 3 insieme a Scozia, Argentina e Fiji. La decisione di tenere in conto il ranking di quasi un anno fa è, ovviamente, dovuto all’emergenza Covid-19 che ha rivoluzionato i calendari internazionali con squadre, come il Sud Africa, che non sono mai scese in campo quest’anno.

Loading...

Loading...

L’Italia, dunque, è sicura di non giocare nella prima fase contro Scozia, Argentina e Fiji, ma le potenziali avversarie sono durissime. Sicuramente, infatti, gli azzurri pescheranno una tra Sud Africa, Nuova Zelanda, Inghilterra e Galles, tutte nella prima fascia di merito, così come una tra Irlanda, Australia, Francia e Giappone. Per le ultime due avversarie, invece, si dovranno aspettare i tornei di qualificazione per sapere esattamente chi sarà inserito nel girone dell’Italia.

È evidente che il rischio per gli azzurri è di trovarsi, come in Giappone dove pescò All Blacks e Sud Africa, in un girone di ferro. In prima fascia, forse, solo il Galles è (oggi, bisognerà vedere tra tre anni, ndr.) abbordabile, mentre nella seconda fascia è il Giappone il jolly che gli azzurri sognano di pescare. Ecco, dunque, le cinque fasce di merito.

RWC 2023 – FASCE

Prima fascia

Sudafrica , Nuova Zelanda , Inghilterra, Galles

Seconda fascia

Irlanda , Australia , Francia , Giappone

Terza fascia

Scozia , Argentina , Fiji , Italia

Quarta fascia

Oceania 1 , Europa 1, America 1 , Asia/Pacific 1

Quinta fascia

Africa 1, Europa 2 , America 2 , Vincitrice torneo di qualificazione

CLICCA QUI PER TUTTE LE NOTIZIE DI RUGBY

duccio.fumero@oasport.it

LA NOSTRA STORIA

OA Sport nacque l’11 novembre del 2011 come blog chiamato Olimpiazzurra, per poi diventare un sito web dal 23 giugno 2012. L’attuale denominazione è in uso dal 2015. Nell’arco degli anni la nostra filosofia non è mai mutata: tutti gli sport hanno la stessa dignità. Sul nostro portale le Olimpiadi non durano solo 15 giorni, ma 4 anni. OA Sport ha vinto il premio come miglior sito di Sport all’Overtime Festival di Macerata nel 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020.

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: LaPresse