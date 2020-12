Rugby, i migliori italiani del Top10: da Venditti a Tebaldi, chi si è messo in luce

Si sta chiudendo un difficile 2020 e anche il massimo campionato italiano ha faticato a prendere il via, con tante, troppe, partite rinviate a causa del Covid-19. Ma, nonostante tutto, si è arrivati alla settima giornata del Top 10 ovale e in queste settimane sono diversi gli italiani che si sono messi in mostra. Tra giovani prospetti ed esperti campioni, vediamo i migliori italiani del campionato.

Iniziamo con un grande vecchio. Lasciata Treviso, infatti, Tito Tebaldi è ripartito dal Petrarca Padova e in queste settimane il mediano di mischia si è confermato giocatore di talento, un’arma in più per i veneti e un giocatore sicuramente di livello superiore al Top 10. Sempre a numero 9 da evidenziare la crescita di Alessandro Garbisi, classe 2002 che veste la maglia del Mogliano e che sta guadagnando minuti importanti in campionato.

A Calvisano, invece, sembra aver raggiunto la maturità una terza linea che molti aspettavano, cioè Gabriele Venditti, che fa coppia con un altro talento ormai maturo, cioè Antoine Koffi, spesso permit player per le Zebre in Pro 14. Tra le sorprese di questo avvio di stagione ci sono i Lyons Piacenza, in piena zona playoff, e che sono guidati da capitan Lorenzo Maria Bruno, trequarti con esperienza nell’Italseven e giocatore di assoluto livello e decisivo per gli emiliani in queste settimane.

Tornando in mediana, ma con la maglia numero 10, non è certo una sorpresa il potenziale al piede e la visione di gioco di Menniti Ippolito, apertura esperta e fondamentale negli schemi del Rovigo di Umberto Casellato. Infine, nella trequarti, si conferma una giovane speranza azzurra a Reggio Emilia, dove il Valorugby si affida alle qualità di Giulio Bertaccini per sfondare le difese avversarie.

Foto: Luigi Mariani – LPS