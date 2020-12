Rugby, Challenge Cup: Zebre e Treviso in corsa per i playoff

Le prime due giornate della coppa europea hanno visto le due squadre italiane in ottima forma e sia le Zebre di Parma sia la Benetton Treviso sono in corsa per i playoff. Strada più semplice per i bianconeri, mentre i biancoverdi sperano di non pagare troppo caro il ko a tavolino subito contro Agen.

Partiamo dalle Zebre. I ragazzi di Michael Bradley hanno pareggiato all’esordio contro Bayonne, in un match brutto e poco convincente, ma si sono rifatti in casa del Brive, con una vittoria di misura che vale sei punti in classifica e un quinto posto importante. Ora le Zebre a gennaio affronteranno sempre Brive, ma al Lanfranchi, e poi andranno in Francia per chiudere la prima fase contro Bayonne. Due vittorie garantirebbero la certezza di passare il turno, ma anche un solo successo dovrebbe dare alle Zebre i playoff.

Diversa la situazione per Treviso. Dopo la bellissima vittoria di Parigi contro lo Stade Français, infatti, la Benetton puntava al bottino pieno in casa contro l’Agen per prenotare fin da subito un posto nei playoff. La sconfitta a tavolino a causa delle positività al Covid-19, invece, ha complicato la strada per Barbini e compagni, ora obbligati a imporsi sia ad Agen sia in casa contro lo Stade Français per continuare l’avventura europea.

Il pareggio casalingo contro Bayonne e la sconfitta a tavolino con Agen, però, rischiano di complicare non solo il cammino verso i playoff, più che alla portata per entrambe le italiane, ma soprattutto rischiano di far trovare a Zebre e Treviso due avversarie durissime nella seconda fase. Nei playoff, infatti, oltre alle 8 migliori della Challenge Cup ci saranno anche le otto migliori non qualificate ai playoff della Champions Cup e non chiudere nella top 4 in questa prima fase renderà la strada più dura. Non solo, infatti, le squadre classificate tra la 5° e l’8° posizione affrontano una delle migliori quattro eliminate in Champions Cup, ma dovranno pure affrontare gli ottavi di finale in trasferta.

Foto: Massimiliano Carnabuci – LPS