Rugby, Challenge Cup 2020-2021: Treviso, esordio di fuoco con lo Stade Français

Esordio durissimo in Europa per la Benetton Treviso che domani sera, venerdì 11 dicembre, sarà impegnata a Parigi contro lo Stade Français, una delle più famose squadre di rugby al mondo. Una sfida che arriva in un momento non facile per i biancoverdi ancora alla caccia del primo successo stagionale.

La Benetton Treviso, infatti, è reduce da sette sconfitte consecutive nel Guinness Pro 14 e arriva a Parigi con più dubbi che certezze. Treviso, però, potrà ritrovare parte degli azzurri impegnati nell’ultimo mese e mezzo con la nazionale tra Sei Nazioni e Autumn Nations Cup e spera che l’innesto dei nazionali possa dare la carica giusta in vista del match di Challenge Cup. Come si augura uno dei veterani della squadra, Marco Barbini.

“Mettiamo da parte per due settimane il PRO14 che non ci ha dato le soddisfazioni che forse ci meritavamo. Quindi una nuova competizione, nuove opportunità anche di creare un momentum positivo, come successo un paio d’anni fa che in questo periodo abbiamo iniziato a macinare e non ci siamo più fermati. Perciò l’opportunità c’è e bisogna coglierla” ha detto la terza linea, che domani potrebbe toccare quota 100 presenze con la Benetton Treviso.

Contro, però, ci sarà una squadra in ottima forma. Lo Stade Français, infatti, dopo alcune stagioni non facili ha iniziato in maniera abbastanza positiva il Top 14 transalpino. I parigini, infatti, sono attualmente quarti in classifica con 28 punti, frutto di sei vittorie e quattro sconfitte, ma hanno un match da recuperare rispetto alle prime due della classe. Inoltre arrivano da 4 vittorie negli ultimi 5 turni, a conferma dell’ottimo momento di forma. Tra i parigini da tenere d’occhio la terza linea Pablo Matera, l’apertura Nicholas Sanchez e il centro Gaël Fickou, anche se tutta la rosa parigina è di altissimo livello.

