Rally Monza 2020: Dani Sordo in vetta al termine della seconda giornata, 3° Ogier. Si ritira Neuville!

La seconda giornata di gara dell’ACI Rally Monza Italia 2020 si è conclusa con la Hyundai i20 di Dani Sordo davanti a tutti nella classifica generale, grazie al miglior tempo assoluto ottenuto nell’ultima prova speciale odierna. Lo spagnolo si è aggiudicato la PZero Grand Prix 1 di 10,31 km, scavalcando la Ford di Lappi e riprendendosi la leadership provvisoria del Rally con appena 1″ di margine sul primo degli inseguitori. Infiamma nel frattempo la bagarre per il titolo iridato tra Sebastien Ogier ed Elfyn Evans, con il francese che occupa la terza piazza a 12″ di ritardo dalla vetta mentre il britannico si trova in quarta posizione a 17″1 dal leader.

Si profila dunque un testa a testa in casa Toyota per il Mondiale piloti, anche se Ogier dovrà necessariamente vincere l’ultimo round della stagione per poter provare a recuperare i 14 punti che lo dividono dal compagno di squadra Evans. Missione quasi impossibile per il campione in carica Ott Tanak (Hyundai), attualmente 5° nella graduatoria overall a 17″7 dalla testa ma soprattutto staccato di 28 punti dalla vetta del campionato quando restano 30 punti ancora a disposizione in quest’ultima tappa dell’anno.

Loading...

Loading...

Giornata decisiva in negativo invece in ottica iridata per Thierry Neuville, che si è ritirato nel corso della quarta prova speciale in seguito ad un forte impatto contro un blocco che delimitava una chicane. La Hyundai i20 del belga si è poi fermata pochi chilometri più avanti col motore fumante in uscita da un piccolo guado, intralciando almeno in parte la prestazione di Ott Tanak ed annullando la prova competitiva di altri quattro equipaggi WRC (che si sono visti assegnare dei crono imposti in quella frazione). Sesta piazza infine per la Toyota del finlandese Kalle Rovanpera, ultimo pilota in lotta per il podio con 24″8 di distacco da Sordo.

CLASSIFICA GENERALE RALLY MONZA 2020 – DAY 2

