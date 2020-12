Quanti soldi ha guadagnato Roger Federer nel 2020? Cifre milionarie e apre quattro nuovi sottomarchi

Roger Federer nonostante sia lontano dai campi di gioco da tempo, a causa di un problema al ginocchio per il quale si è sottoposto anche a un intervento chirurgico, continua a macinare numeri impressionanti con il suo brand. Secondo quanto riportato dal giornale svizzero Aargauer Zeitung, il campione elvetico ha registrato, attraverso la sua società Tenro AG, quattro nuovi marchi: The Roger Clubhouse, The Roger Wildcard, The Roger Center Court e Roger Advantage.

Federer in questo 2020 decisamente negativo a livello sportivo, come detto a causa dell’infortunio al ginocchio, si è potuto consolare con i 105 milioni di euro guadagnati da contratti pubblicitari e introiti extra tennis. Una cifra da capogiro che fa del campione svizzero uno degli sportivi più pagati del mondo.

Nei giorni scorsi il numero 5 del ranking ATP ha riattivato un suo sottomarchio “RF”, in collaborazione con la giapponese Uniqlo, mettendo in vendita dei cappellini: scorte esaurite in circa un’ora. Una chiara dimostrazione di quanto i tifosi e gli amanti del tennis siano legati al Federer e a tutto ciò che ruota intorno al campione svizzero.

Foto: Lapresse