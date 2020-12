L’attesissima sfida tra Everton e Manchester City è stata rinviata dalla Premier League per il focolaio esploso all’interno della squadra di Pep Guardiola. Dopo i quattro positivi nel giorno di Natale, le indiscrezioni parlano di altri cinque calciatori positivi al Covid-19.

A rischio ora per il Manchester City c’è anche la sfida del prossimo 3 gennaio contro il Chelsea, che è il secondo big match in pochi giorni per la squadra di Guardiola. Attualmente il City è in sesta posizione a 26 punti ed è reduce dalla vittoria per 2-0 nel Boxing Day contro il Newcastle. Il Manchester deve recuperare ancora una partita rispetto al Liverpool, ma si trova a sei punti dalla squadra di Klopp.

Per l’Everton era una sfida davvero attesa, perchè la formazione di Ancellotti avrebbe potuto agganciare in vetta proprio i rivali cittadini. I Toffies stanno vivendo un momento magico con quattro vittorie consecutive, l’ultima per 1-0 contro lo Sheffield United.

Foto: LaPresse