Calciomercato invernale 2021: quando inizia e finisce? Date, programma e orari

Il calciomercato invernale si svolgerà da lunedì 4 gennaio a lunedì 1° febbraio. Le squadre avranno dunque a disposizione poco meno di un mese per chiudere i propri affari nella finestra di riparazione, ci saranno quattro settimane a disposizione per acquistare o vendere calciatori, per cedere atleti che hanno deluso nella prima parte di stagione e per acquistare degli uomini che possano rinforzare la formazione in vista della seconda parte dell’anno. Le trattative sono già ampiamente entrate nel vivo ma i contratti potranno essere depositati in Lega solo a partire dalla mattina del 4 gennaio, ovviamente per quanto riguarda le società di Serie A e Serie B.

Tutto normale per il calciomercato invernale dopo lo stravolgimento estivo dovuto all’emergenza sanitaria. Ci saranno pochi spostamenti di lusso, la crisi economica si sta facendo sentire e grosse novità potrebbero arrivare soltanto in estate. Di seguito le date, il calendario completo, il programma dettagliato e tutti gli orari del calciomercato invernale 2021: quando inizia e quando finisce?

CALCIOMERCATO INVERNALE 2021: QUANDO INIZIA E QUANDO FINISCE

LUNEDÌ 4 GENNAIO: Inizio calciomercato invernale 2021

LUNEDÌ 1° FEBBRAIO: Fine calciomercato invernale 2021

