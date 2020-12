Pentathlon, Campionato Italiano Assoluto Roma 2020: netta affermazione di Nicola Benedetti

A Roma si è tenuta la competizione maschile del Campionato Italiano Assoluto di pentathlon moderno: netta affermazione di Nicola Benedetti, che vince il titolo individuale in maniera incontrastata con 1405 punti, mentre la piazza d’onore va a Giorgio Malan, secondo a quota 1377, che chiude a 28″ nel laser run. Terza posizione per Emanuele Tromboni con 1373, a 32″ dalla testa nella prova conclusiva. Titolo a squadre per l’Avia Pervia con 4040 punti, davanti ai Carabinieri, secondi a quota 3949, ed alle Fiamme Oro, terze con 3625.

CAMPIONATO ITALIANO ASSOLUTO MASCHILE

CLASSIFICA INDIVIDUALE

1 BENEDETTI Nicola 1405

2 MALAN Giorgio 1377

3 TROMBONI Emanuele 1373

4 ALESSANDRO Federico 1372

5 COLASANTI Alessandro 1366

6 FREZZA Stefano 1362

7 MICOZZI Gianluca 1358

8 GRASSELLI Valerio 1342

9 FAGUNDES Danilo 1340 Brasile

10 DE LUCA Riccardo 1311

11 AMADORI Francesco 1288

12 LI VOLSI Jacopo Maria 1280

13 PARISI Giuseppe Mattia 1272

14 AGAZZOTTI Riccardo 1263

15 LANDI Matteo 1247

16 BUGATTELLI Joy 1099

17 GIOIA Luca 1001

18 ARROYO Christian 998

19 AGABITI Marcovalerio 972

20 ROMANI Andrea 971

21 VENTRICINI Edoardo 957

22 CICINELLI Matteo 879

23 VENTURA Matteo 842

24 PETRONI Pier Paolo 533

25 COLASANTI Daniele 503

26 CALDARONE Giovanni 334

NC MALOMO Lorenzo 186 non classificato

CLASSIFICA A SQUADRE

1 Avia Pervia 4040 (BENEDETTI Nicola 1405 – ALESSANDRO Federico 1372 – AGAZZOTTI Riccardo 1263)

2 Carabinieri 3949 (COLASANTI Alessandro 1366 – DE LUCA Riccardo 1311 – PARISI Giuseppe Mattia 1272)

3 Fiamme Oro 3625 (TROMBONI Emanuele 1373 – LI VOLSI Jacopo Maria 1280 – AGABITI Marcovalerio 972)

Foto: Comunicato stampa FIPM