Olimpiadi Parigi 2024, il karate non ci sarà ai Giochi a Cinque Cerchi francesi, si spera in Los Angeles 2028

Una giornata importante per il CIO quella di oggi. Il Consiglio Esecutivo del Comitato Olimpico Internazionale ha approvato il programma delle Olimpiadi di Parigi 2024 e le novità da questo punto di vista non mancano.

Il primo aspetto da rilevare è quello della parità di genere nel numero degli atleti presenti: il 50% dei concorrenti saranno uomini e il 50% saranno donne dando continuità a quel che già vedremo a Tokyo, dove la presenza femminile sarà pari al 48.8%. In secondo luogo vi sarà l’introduzione della breakdance, confermando poi il surf, lo skateboard e l’arrampicata, già previsti per l’edizione di Tokyo posticipata al 2021 a causa del Covid-19, come è noto. Nello stesso tempo, a partire dall’edizione parigina, non vedremo baseball/softball e karate, sport aggiuntivi nel programma in terra nipponica.

Loading...

Loading...

L’intenzione da parte dell’organizzazione in terra transalpina è dunque quella di dar seguito alla nuova linea del CIO volta a dare spazio ai cosiddetti “urban sport”, molto seguita a livello globale e di impatto televisivo. In questo contesto in evoluzione, la pratica del karate è stata fortemente svantaggiata, ma si spera per tutti quelli che amano questa disciplina ci possa essere una chance nei Giochi di Los Angeles del 2028.

L’anno venturo, in terra nipponica, il karate avrà l’occasione di dimostrare il proprio valore, augurandosi che la sua assenza sia solo un aspetto temporaneo e non duraturo. La decisione, come nel caso citato precedentemente, spetterà sempre al CIO che si riunirà per decidere quali tra i 28 sport olimpici attuali dovranno restare ufficiali nel programma a Cinque Cerchi e quali, invece, potranno essere aggiunti in modo definitivo nel 2028.

giandomenico.tiseo@oasport.it

LA NOSTRA STORIA

OA Sport nacque l’11 novembre del 2011 come blog chiamato Olimpiazzurra, per poi diventare un sito web dal 23 giugno 2012. L’attuale denominazione è in uso dal 2015. Nell’arco degli anni la nostra filosofia non è mai mutata: tutti gli sport hanno la stessa dignità. Sul nostro portale le Olimpiadi non durano solo 15 giorni, ma 4 anni. OA Sport ha vinto il premio come miglior sito di Sport all’Overtime Festival di Macerata nel 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020.

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: FIJLKAM