Golf: Viktor Hovland gioisce di nuovo, suo il Mayakoba Classic 2020 davanti ad Aaron Wise

Seconda gioia in carriera sul PGA Tour per Viktor Hovland. Il ventitreenne di Oslo trionfa infatti nel Mayakoba Golf Classic 2020, ultimo torneo con valenza di classifiche varie per il PGA Tour all’interno di quest’anno nella stagione 2020-2021. Dopo il Puerto Rico Open dello scorso febbraio, per il norvegese un’altra gioia con -20 complessivo e -6 di giornata per risolvere, con gli score parziali di 67 69 63 65, un torneo che lo porta dritto nei primi 15 del ranking mondiale.

Curiosità: Hovland, Matthew Wolff e Collin Morikawa sono passati professionisti nel giugno 2019. Tutti e tre, dopo soli 15 mesi, sono già tra i migliori 15 giocatori del mondo, a testimonianza del fatto che loro sono già il presente.

Loading...

Loading...

Secondo posto per l’americano Aaron Wise a -19: vana la sua rimonta con il giro odierno in 63 colpi, 8 sotto il par, con tanto di eagle alla buca 7, ma per lui si avvicina molto la top 100 nell’OWGR (sarà numero 127). Terzi con un ritardo di tre colpi Adam Long e Tom Hoge, quinti invece, a -16, Harris English (anche per lui -8 oggi), Billy Horschel (-7) e Lucas Glover (-5).

Ottava posizione solo in parte a stelle e strisce, dato che a -15 finiscono sia Brendon Todd e Tony Finau che il messicano Carlos Ortiz e l’argentino Emiliano Grillo, che era stato protagonista per tutto il torneo prima del +1 odierno. Eccellente 12° posto a -14 per l’amateur Austin Eckroat, al fianco tra gli altri del numero 3 del mondo (che rimane tale) Justin Thomas.

federico.rossini@oasport.it

LA NOSTRA STORIA

OA Sport nacque l’11 novembre del 2011 come blog chiamato Olimpiazzurra, per poi diventare un sito web dal 23 giugno 2012. L’attuale denominazione è in uso dal 2015. Nell’arco degli anni la nostra filosofia non è mai mutata: tutti gli sport hanno la stessa dignità. Sul nostro portale le Olimpiadi non durano solo 15 giorni, ma 4 anni. OA Sport ha vinto il premio come miglior sito di Sport all’Overtime Festival di Macerata nel 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020.

CLICCA QUI PER TUTTE LE NEWS SUL GOLF

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: LaPresse