Pentathlon, Campionato Italiano Assoluto Roma 2020: dominio di Alice Sotero tra le donne

A Roma oggi è terminata la competizione femminile del Campionato Italiano Assoluto di pentathlon moderno: dominio assoluto di Alice Sotero, che vince il titolo individuale in maniera incontrastata con 1359 punti, mentre la piazza d’onore va ad Alessandra Frezza, seconda a quota 1293, che chiude a 1’06” nel laser run. Terza posizione per Maria Beatrice Mercuri con 1272, a 1’27” dalla testa nella prova conclusiva. Titolo a squadre per le Fiamme Azzurre con 3828 punti, davanti alle Fiamme Oro, seconde a quota 3323, ed al Farapentathlon, terzo con 1977.

CAMPIONATO ITALIANO ASSOLUTO FEMMINILE

CLASSIFICA INDIVIDUALE

1 SOTERO Alice 1359

2 FREZZA Alessandra 1293

3 MERCURI Maria Beatrice 1272

4 RINAUDO Alice 1257

5 TOCCHI Gloria 1241

6 CESARINI Claudia 1228

7 AGAZZOTTI Giorgia 878

8 MARCHETTI Alessia 843

9 PETRICCA Agnese 810

10 BALDASSARRE Maria Celeste 794

11 ROSSETTO Emma 720

12 COSTANTINI Francesca 717

13 SOZZI Nikola 611

14 LOPEZ Maria Lea 513

15 TRANQUILLI Giorgia 324

CLASSIFICA A SQUADRE

1 Fiamme Azzurre 3828 (SOTERO Alice 1359 – TOCCHI Gloria 1241 – CESARINI Claudia 1228)

2 Fiamme Oro 3323 (MERCURI Maria Beatrice 1272 – RINAUDO Alice 1257 – BALDASSARRE Maria Celeste 794)

3 Farapentathlon 1977 (MARCHETTI Alessia 843 – PETRICCA Agnese 810 – TRANQUILLI Giorgia 324)

Foto: Comunicato stampa FIPM