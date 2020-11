Pentathlon, spostati ad inizio dicembre i Campionati Italiani Assoluti 2020

Il pentathlon moderno è tra gli sport che maggiormente stanno faticando a vedere la luce dopo l’emergenza sanitaria che ha travolto tutto il mondo: cancellati tutti gli eventi internazionali, con appuntamento già da tempo dato al 2021, anche in Italia le gare risultano difficili da organizzare, soprattutto in questo momento in cui si vive una seconda ondata di contagi, con le misure restrittive che ne conseguono.

In questi mesi, dopo il primo stop, si sono disputati soltanto i Campionati Italiani junior in quel di Roma, con i successi andati a Giorgio Malan ed Alice Rinaudo. Nel fine settimana, invece, erano in programma, sempre a Roma, i Campionati Italiani Assoluti, che però non si terranno.

La rassegna è stata momentaneamente spostata e calendarizzata nel fine settimana dal 4 al 6 dicembre, ma lo svolgimento, a questo punto, appare davvero incerto. In ogni caso, gli atleti si troverebbero in fase di carico, in proiezione verso la stagione 2021, e quindi potrebbero non esserci grandi prestazioni da registrare, dato che nel prossimo anno ci saranno gli ultimi pass olimpici da staccare, mentre Elena Micheli si è già qualificata nell’individuale femminile.

Foto: archivio privato Elena Micheli