Pentathlon moderno, a Parigi 2024 l’esordio olimpico di un nuovo format per lo sport del soldato

Nulla è variato per il pentathlon moderno nel programma di Parigi 2024: due gli eventi da medaglia con 36 posti a disposizione sia per la prova maschile che per quella femminile. Rimandato l’ingresso della staffetta mista, alle Olimpiadi del 2024 farà però l’esordio olimpico un nuovo format di gara, testato nel settembre 2020 ed approvato dall’UIPM ad ottobre. Ulteriori test e valutazioni del nuovo format avranno luogo nel 2021. Le cinque discipline si svolgeranno tutte nell’arco di 90 minuti: 20 per l’equitazione, 15 per la scherma, 10 per il nuoto e 15 per il laser run, con tre intervalli da 10 minuti ciascuno tra una prova e l’altra. Ci sarà un sistema ad eliminazione che porterà soltanto 12 atleti a prendere parte alla prova finale.

Il presidente dell’UIPM, Klaus Schormann, ha dichiarato al sito della Federazione Internazionale: “Siamo orgogliosi dei cambiamenti dinamici apportati al pentathlon moderno negli ultimi decenni e siamo molto lieti che il CIO abbia riconosciuto il nostro impegno per l’innovazione sostenendo questa ambiziosa visione per Parigi 2024. La giornata di oggi segna un punto di riferimento entusiasmante nella storia del nostro sport e questo è un giorno per la nostra comunità globale del pentathlon moderno per festeggiare insieme dopo un anno difficile. Il nostro amato sport è un passo avanti verso la sicurezza del suo futuro ai Giochi Olimpici. La comunicazione positiva ricevuta sul nuovo format è un tributo ai membri del gruppo di lavoro UIPM che hanno ideato la visione e allo staff UIPM che ha lavorato così duramente per trasformare il sogno in una realtà in condizioni difficili quest’anno. Non vediamo l’ora di lavorare a stretto contatto con i colleghi del CIO, di Parigi 2024 e dell’Olympic Broadcasting Services per finalizzare i piani per gli storici Giochi Olimpici estivi che si svolgeranno nella magica città di Parigi per la prima volta dopo 100 anni. Ovviamente siamo tutti delusi dal fatto che la staffetta mista non farà parte dei Giochi dei 2024 come terzo evento da medaglia. Abbiamo lavorato molto duramente sulla nostra staffetta mista ed è stata una caratteristica popolare delle tre edizioni dei Giochi Olimpici Giovanili fino ad oggi. Apprezziamo che tutte le Federazioni internazionali non abbiano avuto successo nelle loro richieste per ulteriori eventi di medaglia per Parigi 2024. Questa battuta d’arresto non fa che acuire la nostra determinazione a continuare a innovare e rimodellare il pentathlon moderno per le generazioni future. Lo sport creato dal barone Pierre de Coubertin continua a rappresentare l’esame più completo di qualsiasi atleta che gareggia ai Giochi Olimpici, offrendo agli spettatori più entusiasmo e duna migliore vetrina per ciascuna delle discipline del pentathlon. Il nostro nuovo formato è fortemente allineato a questi due principi. Migliorerà notevolmente l’esperienza degli spettatori pur mantenendo l’essenza dello sport. Garantisco a tutto il pubblico che vedrà uno spettacolo sportivo meraviglioso quando guarderà il pentathlon moderno a Tokyo 2020 nel 2021, ed uno ancora migliore a Parigi tre anni dopo“.

Foto: archivio privato Elena Micheli